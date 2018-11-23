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23.11.2018 07:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане за двое суток выпало 70 процентов месячной нормы снега

Текст: Юлия Гарднер

Снег практически парализовал движение в Магадане. С самого утра пятницы горожане взялись за лопаты, чтобы очистить дворы и машины от сугробов, многие опоздали на работу.

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По данным синоптиков, за двое суток на город обрушилась почти месячная норма осадков.

- Выпало 70% месячной нормы снега. Он будет идти еще весь сегодняшний день, - рассказал РИА Новости представитель Гидрометеоцентра.

Дорожники в первую очередь расчищают подъезды к социально-значимым объектам. Но быстро убрать столь огромный объем снега у них не получается.

По прогнозам, накрывший Колыму циклон уйдет в субботу. Но уже в воскресенье область снова окажется во власти непогоды.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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