Лауреатом Всероссийской премии "Золотой час" стал врач из Оренбуржья

Анестезиолог-реаниматолог Оренбургской областной клинической больницы Павел Орлов стал лауреатом Всероссийской премии в области санитарной авиации "Золотой час". Он признан победителем в номинации "Врач санитарной авиации года".

Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения области, Павел Орлов работает в реанимационной службе клиники десять лет. Медиком проведено 32 вылета по всей территории региона, эвакуировано 52 пациента. В ходе транспортировки на борту вертолета он успешно провел пять реанимационных мероприятий и сложных манипуляций. Жизни всех эвакуированных пациентов спасены.

Кроме того, Павел Орлов совершал вылеты в федеральные медицинские центры Москвы, Салехарда, Тюмени, Пензы, Екатеринбурга, Челябинска, Крыма, сопровождая больных в качестве реаниматолога.

- Вертолет санавиации Ми-8 с медицинским модулем действительно можно назвать крылатой реанимацией, - рассказал врач. - Оснащение позволяет оказывать реанимационную помощь в полном объеме одновременно двум пострадавшим. Самый долгий полет был в Тюменскую клинику, когда в течение семи часов пути проводилась работа с пациентом, страдающим нейрохирургической патологией.

Напомним, что в Оренбуржье успешно реализуется государственная программа развития санитарной авиации. В этом году медики провели свыше 100 вылетов к пациентам.

Справка "РГ"

Всероссийская премия "Золотой час" призвана обратить внимание на социально значимую миссию санавиации. Премия присуждается по следующим номинациям: врач санитарной авиации; авиационная компания санитарной авиации; инновации года в санитарной авиации; вклад в развитие санитарной авиации.