Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко провел контрольное взвешивание после своей попытки прожить, потратив на питание 3,5 тысячи рублей в месяц.

Как рассказал корреспонденту "РГ" Бондаренко, за месяц он похудел с 94,5 до 87,1 килограмма.

- Всю жизнь я активно занимаюсь спортом, поэтому лишнего веса у меня не было. И я, и специалисты, к которым обращался, расцениваем это как ненормальную ситуацию, из-за недостатка питания произошла аномальная потеря мышечной массы, - сообщил депутат.

Напомним, свой эксперимент Бондаренко затеял в результате дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысяч рублей (стоимость продуктов в региональной потребительской корзине, учитываемой при подсчете прожиточного минимума) вполне хватит, чтобы прожить в течение месяца. Спор депутата с министром, который Бондаренко снял на видео и выложил в интернет, привел к увольнению чиновницы. Как сообщили в областном правительстве, причиной стали некорректные высказывания министра.

В течение месяца Бондаренко питался ограниченным набором продуктов, готовил себе блюда из овощей, яиц, варил суп из куриных костей, чтобы не превысить лимит расходов.

- Наверное, ни для кого это уже не новость. То, что граждане могут якобы прожить на 3,5 тысячи рублей, из которых рассчитывается стоимость питания в потребительской корзине, это абсолютное вранье. В тоже время десятки миллионов людей живут так постоянно, наносят урон своему здоровью. В связи с этим я подготовил законодательную инициативу об увеличении потребительской корзины до 10 тысяч рублей, эту проблему нужно решать незамедлительно. На основании потребительской корзины формируется прожиточный минимум, а он влияет на размер пенсий и зарплат. Если коллеги по Саратовской областной думе меня не поддержат, мы будем обращаться непосредственно к депутатам Госдумы, чтобы они выступили с этой инициативой, - рассказал Николай Бондаренко.