В Башкирии женщина два года прожила с забытой в животе иглой

По решению Учалинского районного суда центральная горбольница выплатит пациентке компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. Так как женщина после операции два года ходила с забытой в ее брюшной полости медицинской иглой.

Как сообщили в Верховном суде Башкирии, операцию истице сделали в июне 2016 года. После этого у нее появились ноющие боли в области живота и поясницы. Женщина не могла наклоняться и поворачиваться, потому что от этого боль усиливалась. Она ходила по врачам, но никто не мог выявить причину ее недуга. Пока в марте 2018 года один из специалистов не заподозрил у нее остеохондроз и не отправил на магнитно-резонансную томографию. Только вот обследование пройти женщине не удалось: оборудование среагировало на металлический предмет в теле у пациентки. Рентген показал в брюшной полости медицинскую иглу. Только после этого женщину вновь прооперировали и удалили иглу.

Районный суд посчитал: оставление мединструментов в животе пациентки при операции - это дефект оказания медицинской помощи, который действительно причинил истице моральные и физические неудобства. Поэтому теперь женщине возместят моральный вред в 150 тысяч рублей, кроме того Учалинская центральная горбольница выплатит штраф в 20 тысяч рублей и возместит расходы на госпошлину.

- Решение суда пока не уступило в законную силу, - уточнили в Верховном суде Башкирии.