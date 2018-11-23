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23.11.2018 15:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Йошкар-Оле стартовал фестиваль русских театров "Мост дружбы"

Текст: Светлана Мазурова (Йошкар-Ола)
В Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, начался Международный фестиваль русских театров "Мост дружбы". Основанный 25 лет назад, в этом году - 15-й по счету. Принимает гостей Академический русский театр драмы имени Г. Константинова.

"Были идеи проводить "Мост дружбы" ежегодно и другие - раз в два года, какое-то время его вообще не было. У истоков форума стояли в 1993 году художественный руководитель театра Георгий Константинов и народный артист СССР Юрий Соломин. Их связывала дружба, Соломин приезжал в Йошкар-Олу и играл главную роль в постановке Константинова "Царь Федор Иоаннович". В январе 2019 года наш театр отметит 95-летие со дня рождения Георгия Викторовича Константинова. И еще одна юбилейная дата: нынче ровно десять лет, как мы возродили фестиваль. В третий раз он проходит в рамках нового проекта "Фестиваль Марий Театр Эл", организатором которого выступает правительство Марий Эл при поддержке Минкульта РФ", - сообщил директор театра Сергей Московцев.

Фото: Depositphoto
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Открыл программу 11-дневного театрального марафона Бугульминский государственный русский драматический театр имени А.В. Баталова (Татарстан) постановкой драмы Уильяма Гибсона "Сотворившая чудо".

"Мы постоянные участники фестиваля в Йошкар-Оле, и можем сказать, что приезжать к вам - такая радость! - отметил директор театра Владислав Юдин. - Таких фестивалей сегодня единицы, а они объединяют нас, необходимы нам: мы встречаемся, общаемся, знакомимся с новыми труппами. Просто счастливы, что можем внести хотя бы один кирпичик в "Мост дружбы"! В этот раз нам выпала честь открыть форум своим спектаклем. Первым всегда трудно. Но что символично, на днях исполнилось 90 лет со дня рождения блистательного Алексея Баталова, имя которого носит наш театр, где актер начинал свой путь в профессию".

Спектакль, главная героиня которого 10-летняя слепоглухая девочка Элен (великолепная работа актрисы Лейсан Хабибуллиной), поставил в этом году 33-летний режиссер Рустам Файздрахманов, выпускник Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая. Мелодрама о том, как себя вести с детьми с ограниченными возможностями здоровья, о взаимоотношениях учителя (актриса Надежда Вышенская) и ученика, о борьбе за личность. Мне интересны темы "вечные", то, что находится внутри человека, и меня очень тронула пьеса Гибсона, - рассказал "РГ" режиссер. - Хорошая драматургия, актерам есть что играть. Иногда мы относимся к людям с ограниченными физическими возможностями как к неравным, ущербным и уж точно не как к личности, а ведь зачастую они духовно более полны, чем их ровесники. Мне важно, чтобы зритель это прочувствовал".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Второй день фестиваля открылся моноспектаклем "Достоевский вопрос", который представил артист Национального академического драматического театра им. М. Горького (Минск, Республика Беларусь) Валерий Шушкевич. Актер мощной "старой" школы, которая позволяет верить тому, что происходит на сцене, как с удовольствием отметили участники и гости фестиваля, а также простые зрители.

Взята глава "Великий инквизитор" из романа Достоевского "Братья Карамазовы". И еще некоторые отрывки - о свободе и несвободе, о тревоге и сомнениях. Куда идет этот мир? Как сохранить в нем свою душу? Когда же наконец наступит братство, о котором мечтают люди? До какого дна может дойти человек, если сердце его не согрето христианской любовью к ближнему? Вот главные "достоевские" вопросы.

"Нам всем повезло сегодня: и потому что встретились с большим мастером, и потому что еще раз прикоснулись к Достоевскому, к вопросам вечным", - сказала театровед, председатель жюри Нина Мазур, худрук Международного театрального фестиваля Мost (ФРГ).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Затем публика встретилась со старым знакомым - Русским драматическим театром из Чебоксар (Республика Чувашия). На сей раз - "Мой бедный Марат", неустаревающая пьеса Арбузова про любовный треугольник (Марат, Лика и Леонидик), возникший в юности в блокадном Ленинграде. Премьера состоялась 22 июня 2018 года.

"Все мои спектакли поставлены на свете, форме, пластике. Все они о любви, в первую очередь", - поделился на пресс-ланче с журналистами режиссер Сергей Юнганс. Он живет в Екатеринбурге, режиссер Свердловского академического театра музыкальной комедии, ставит оперетты, мюзиклы, современные музыкальные спектакли. В Чебоксарском театре он выпустил уже несколько постановок, среди них - "Орфей и Эвридика", "Безымянная звезда", "Птица Феникс возвращается домой". "В этом театре я могу создавать те спектакли, которых требует душа", - подчеркнул Юнганс.

"Сергей Юнганс скучно не поставит, его постановки оригинальные, и у нас в городе есть его поклонники", - отметила директор театра Светлана Ермолаева.

Между тем, на фестиваль прибывают труппы из Луганской Народной Республики, Германии, Мордовии.

ЦИФРА

18 спектаклей в течение 11 дней увидят зрители во время фестиваля "Мост дружбы".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Театральный сезон 2018-2019 РГ-Фото
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