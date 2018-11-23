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23.11.2018 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани выбрали самую красивую студентку России

Текст: Олег Корякин (Казань)

В столице Татарстана подвели итоги V Национального конкурса таланта "Краса студенчества России - 2018". За почетный титул боролись 70 девушек из 40 вузов страны.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Жительница Твери выиграла титул "Миссис Россия 2018"

После непростого отбора в финал конкурса прошли 12 претенденток. Из них-то в Международном информационном центре Деревни Универсиады эксперты и выбирали самую красивую.

Среди членов жюри были чемпион высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев, обладательница титула "Мисс Россия - 2016" Яна Добровольская, режиссер-хореограф Татьяна Малахова и капитан одной из команд телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов.

В итоге победительницей конкурса стала студентка Пензенского государственного университета Алина Зарейник. Наградили красавицу драгоценной короной и денежным призом в 100 тысяч рублей.

Кроме того, девушка станет официальным лицом Российской студенческой весны-2019.

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