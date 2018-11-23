В Оренбуржье из-за хлопка газа пострадал человек

В поселке Красноярский Оренбуржья из-за хлопка бытового газа в частном доме пострадал местный житель. Об этом сообщили в пятницу, 23 ноября, в ГУ МЧС России по региону.

Звонок о происшествии поступил спасателям в 13.20 по местному времени. На улице 8 Марта в поселке Красноярский Кваркенского района произошел хлопок бытового газа. Пожара не было, при этом стены жилого дома из-за взрыва частично разрушились. В результате ЧП пострадал один человек.

В ликвидации последствий участвуют 25 человек и девять единиц спецтехники.