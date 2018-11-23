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23.11.2018 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми алиментщика нашли по фото нового коттеджа в соцсетях

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Должника, скрывавшегося от уплаты алиментов в размере 300 тысяч рублей, выдало желание похвастаться перед друзьями новым жильем.

Фото: depositphotos.com
В Волгоградской области пристав пришла на маникюр к должнице

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебный пристав, осуществлявший розыск, обнаружил в одной из социальных сетей аккаунт должника. На своей странице хвастливый алиментщик выложил фото, где он позировал на фоне частного дома в коттеджном поселке.

В дальнейшем сотрудникам ФССП удалось определить место расположения запечатленного на фотографии объекта недвижимости. В нем действительно с недавних пор проживал разыскиваемый гражданин. На сегодняшний день он рискует оказаться на скамье подсудимых, за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Полномочия судебных приставов
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