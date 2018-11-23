В Перми алиментщика нашли по фото нового коттеджа в соцсетях

Должника, скрывавшегося от уплаты алиментов в размере 300 тысяч рублей, выдало желание похвастаться перед друзьями новым жильем.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебный пристав, осуществлявший розыск, обнаружил в одной из социальных сетей аккаунт должника. На своей странице хвастливый алиментщик выложил фото, где он позировал на фоне частного дома в коттеджном поселке.

В дальнейшем сотрудникам ФССП удалось определить место расположения запечатленного на фотографии объекта недвижимости. В нем действительно с недавних пор проживал разыскиваемый гражданин. На сегодняшний день он рискует оказаться на скамье подсудимых, за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.