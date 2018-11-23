В Кузбассе девятиклассник провалился в колодец и получил обморожения

Девятиклассник из кузбасского города Гурьевска попал в больницу с обморожением, провалившись в колодец.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру области, сотрудники ведомства начали проверку инцидента, случившегося накануне. Подросток пошел провожать друга и не вернулся домой. Поиски пропавшего заняли около суток. А нашли мальчика в колодце возле гаражного кооператива. Не заметив из-за сугробов ямы, несовершеннолетний оказался в ловушке. И сейчас он находится в реанимации с диагнозами "переохлаждение" и "обморожение".

Прокурорам предстоит установить, действительно ли пострадавший просидел в яме более 18 часов, кто владелец колодца и соблюдались ли нормы его эксплуатации.

Тем временем

В Прокопьевске полицейские разыскивают 15-летнюю девятиклассницу, которая еще в минувший вторник около семи часов утра ушла из дома в школу и бесследно исчезла.