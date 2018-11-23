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23.11.2018 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе девятиклассник провалился в колодец и получил обморожения

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Девятиклассник из кузбасского города Гурьевска попал в больницу с обморожением, провалившись в колодец.

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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру области, сотрудники ведомства начали проверку инцидента, случившегося накануне. Подросток пошел провожать друга и не вернулся домой. Поиски пропавшего заняли около суток. А нашли мальчика в колодце возле гаражного кооператива. Не заметив из-за сугробов ямы, несовершеннолетний оказался в ловушке.  И сейчас он находится в реанимации с диагнозами "переохлаждение" и "обморожение".

Прокурорам предстоит установить, действительно ли пострадавший просидел в яме более 18 часов, кто владелец колодца и соблюдались ли нормы его эксплуатации.

Тем временем

В Прокопьевске полицейские разыскивают 15-летнюю девятиклассницу, которая еще в минувший вторник около семи часов утра ушла из дома в школу и бесследно исчезла.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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