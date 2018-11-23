В Новосибирском минобре опровергли запрет на аниме в школах

В Министерстве образования Новосибирской области опровергли существование рекомендаций о запрете аниме для школьников. C разъяснением ситуации вокруг школьника, которого якобы заставили удалить картинки с телефона, выступил глава ведомства Сергей Федорчук.

Накануне жительница Новосибирска разместила в соцсетях сообщение о том, что учительница, увидев на телефоне ее сына картинку в стиле японских мультфильмов, сначала забрала мобильный у школьника, а затем потребовала удалить эти данные. Женщина, по ее словам, звонила завучу, который указал ей на некое распоряжение минобра о запрете подобных изображений. Впрочем, позже дирекция школы принесла ей извинения, и пост из соцсетей был удален.

В нем не назывался ни номер школы, ни имя учителя. Собственно, неизвестно и имя сибирячки, пожаловавшейся на отношение педагога к японской поп-культуре. Однако история быстро распространилась в СМИ и соцсетях и вызвала широкое обсуждение о правомерности возможных запретов аниме в школьной среде.

- Министерство образования Новосибирской области никаких рекомендаций "о запрете аниме" не давало. В связи с данным инцидентом сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств случившегося. Министерство образования против подобных действий со стороны педагогического состава и будет принимать соответствующие меры, - цитирует РИА Новости Сергея Федорчука.