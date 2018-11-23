В Сибири на тушении пожара в магазине использовали пожарный поезд

Для ликвидации пожара в магазине поселка Мошково Новосибирской области пришлось использовать пожарный поезд. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на нем к месту тушения пожара было доставлено 120 тонн воды.

Помимо пожарного состава к ликвидации возгорания было привлечено три автоцистерны. Благодаря оперативным действиям спасательных бригад огонь был локализован всего за 14 минут. Еще четверть часа потребовалось на то, чтобы ликвидировать открытое горение.

Сигнал о возгорании поступил утром около девяти часов утра по местному времени, в 09.41 огонь был потушен. Как уточнили в пресс-службе спасательного ведомства, сейчас на месте проводится контрольная проливка и разбор конструкций. Магазин площадью 40 на 40 метров выгорел практически полностью.

По оперативной информации, в результате пожара жертв и пострадавших не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе сетей в магазин. Более детально обстоятельства пожара изучат дознаватели, которые в ближайшее время приступят к опросу свидетелей и изучению последствий.