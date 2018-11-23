Ингушетия передала 18 тонн гуманитарной помощи Сирии

В Сирию пришла очередная гуманитарная помощь из российского региона. Ингушетия передала сирийским семьям продуктовые наборы.

На этот раз их получателями стали жители Восточной Гуты, пригорода Дамаска.

- Населенные пункты этого района, освобожденного минувшей весной, сильно пострадали в результате войны. И местные жители, особенно дети, остро нуждаются в продовольственной помощи, - отметил помощник-советник главы Ингушетии Луай Юсеф, представлявший республику в Сирии.

Раздача продуктов прошла в спортивном зале "Аль Джала". В мероприятии приняли участие представители сирийского правительства, властей Дамаска, общественных организаций, а также священнослужители. Всего в Восточную Гуту пришло 18 тонн гуманитарной помощи от российского региона.

Как рассказали в правительстве Ингушетии, это уже девятая гуманитарная акция республики в Сирии. Обычно они приурочены к большим мусульманским праздникам. Так, в предыдущий раз Ингушетия отправила гуманитарную помощь в сирийские города в июле - накануне праздника Курбан-Байрам. 18 тонн продуктов были доставлены в Алеппо.