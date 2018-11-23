Строительство курорта "Ачалуки" В Ингушетии начнется в будущем году

В будущем году в Малгобекском районе республики начнется строительство санаторно-курортного кластера "Ачалуки". Место для него уже определено.

Реализация проекта обойдется в два миллиарда рублей, средства на это выделит государство - по федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" на 2019-2025 годы.

Кластер намечено построить за три года. В него войдет санаторий, рассчитанный на 300 мест, с лечебно-оздоровительным центром с грязевыми ваннами и бассейнами с минерализованной водой, а также туристско-инновационный центр.

Здравница будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата - полиартрита, остеохондроза, последствий долго не зарастающих переломов, а также неврологических заболеваний и реабилитации больных с последствиями инсульта и сердечных патологий.

Место для создания кластера выбрано не случайно: там находятся целебные минеральные источники. Рядом - действующий завод по выпуску минеральных вод, продукция которого поставляется, в том числе, в аптечные сети.