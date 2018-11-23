В Ингушетии соцстрах будет выплачивать социальные пособия напрямую

Ингушетия станет четвертым субъектом на Северном Кавказе, где стартует новый проект Фонда социального страхования РФ "Прямые выплаты", направленный на повышение социальной защищенности населения.

О нюансах новой системы страховых выплат рассказала исполняющая обязанности управляющего региональным отделением соцстраха Лайла Цурова.

- Лайла Муратовна, каким образом при прямых выплатах человек будет более социально защищен?

Лайла Цурова: Потому что застрахованные граждане будут получать выплаты в рамках обязательного социального страхования независимо от финансового положения работодателя. Как "технически" это будет происходить? Сейчас используется так называемая "зачетная схема", то есть работодатель сам начисляет пособие и выплачивает его, а впоследствии фонд возвращает ему денежные средства. Задача внедряемой новой системы - совершенствовать систему выплаты пособий. Рассчитывать их и выплачивать будет сам фонд, не обращаясь к работодателю, в жестко установленные законом сроки. В Ингушетии проект стартует с нового года. Вообще в России он начал реализовываться с 2011 года, сейчас в нем участвует 39 регионов, в Северокавказском федеральном округе пока только Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания, Ингушетия станет четвертым субъектом.

- Как на деле будут платить по-новому?

Лайла Цурова: От застрахованного лица или его уполномоченного представителя необходимо заявление для выплаты ему пособия и перечень утвержденных фондом документов. Страхователь не позднее пяти календарных дней после их получения должен направить в территориальный орган соцстраха эти сведения в электронном виде. Если каких-то данных не хватает, фонд опять-таки в течение пяти рабочих дней с момента получения электронного "письма" извещает об этом страхователя. Еще пять дней дается на завершение формирования полного пакета документов. Как известно, пособия назначаются по временной нетрудоспособности, в том числе в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по беременности и родам, единовременное - женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на раннем сроке беременности, и также единовременное пособие при рождении ребенка. Фонд перечислит средства гражданину на его банковский счет, указанный в заявлении или в реестре сведений, или другим способом, например, почтовым переводом - по выбору получателя в течение десяти календарных дней после предоставления всех необходимых документов. Кстати, первая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком происходит в десятидневный срок, последующие - с первого по 15 число месяца, следующего за расчетным.

- Страхователи должны предоставлять сведения о застрахованных сотрудниках только в электронном виде, а если это небольшая фирма, и у нее нет такой возможности?

Лайла Цурова: Здесь есть градация. Если среднесписочная численность работников на предприятии, которым необходимо произвести выплаты, - 25 человек и более, то только в электронной форме и в установленном фондом формате. Если же менее 25, можно в бумажном варианте, хотя в электронном, конечно всем будет удобнее. Существенный момент - при прекращении деятельности страхователя, в том числе невозможности установить его фактическое местонахождение, застрахованный гражданин может самостоятельно предоставить в фонд по месту регистрации работодателя свои заявление и документы, необходимые для назначения и выплаты ему пособия.

- А прежней зачетной схемы между работодателями и соцстрахом уже не будет?

Лайла Цурова: Она остается по нескольким видам пособий - на погребение, оплату четырех дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом, на предупредительные меры. Это значит, что эти пособия человеку должен выплатить работодатель с последующим взаимозачетом с фондом социального страхования. Для перехода на новую систему в нашем отделении создается специальный отдел, состоящий из опытных сотрудников. Нашим куратором в этом проекте стало Ростовское отделение фонда, где обучилась уже вторая группа наших специалистов. Коллеги из Ростова-на-Дону также приезжали в Ингушетию во главе с начальником отдела назначения и осуществления выплат пособий Ириной Курганниковой и провели обучающие семинары. Это большая помощь, за которую мы им очень благодарны. Мы сами проводим встречи на тему прямых выплат со страхователями республики, а с первого ноября в фонде практически каждый день проводятся такие семинары. Составляется список получателей пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Получили информацию уже от более половины страхователей республики. На сайте отделения www.fss06.ru размещена информация по проекту, которая постоянно обновляется. Собираемся его рекламировать с помощью буклетов, в различных учреждениях и транспорте. Наши партнеры в проекте - управления казначейства, по налогам и сборам, почтовой связи, служба судебных приставов, министерство финансов республики, банки и другие организации. Отделению помогает руководство Ингушетии, а курирует проект заместитель председателя республиканского правительства Хусен Зурабов, занимающийся социальным направлением. Недавно там состоялось большое и полезное совещание по внедрению прямых выплат.

- Успеете запустить проект к новому году, как наметили?

Лайла Цурова: Конечно, но для этого страхователям уже сегодня необходимо довести до сведения работников новый порядок выплаты пособий. Посоветовать им открыть лицевой счет по национальной платежной системе "МИР". Также нужно предоставить точную информацию о месте регистрации и фактического проживания человека с указанием почтового индекса. Собрать заявления от работников - по утвержденной фондом социального страхования форме, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и будут иметь право на такое пособие на первое января будущего года. В общем, всем участникам проекта нужно активно готовиться к его запуску!