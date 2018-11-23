В ингушском селении Средние Ачалуки началось строительсто школы

В сельском поселении Средние Ачалуки Ингушетии заложили капсулу в основание здания будущей школы на более чем 700 ученических мест.

Ее построят в рамках реализации программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования" (2018-2020 годы).

Первый школьный звонок прозвучит в новом образовательном заведении через два года. Срок его сдачи в эксплуатацию - 2020 год.

- Средние Ачалуки как одно из густонаселенных поселений республики давно нуждаются в новой школе. Учебное заведение будет построено качественно и в срок, - пообещал на церемонии закладки капсулы глава региона Юнус-Бек Евкуров.

В будущем образовательном учреждении будут созданы условия для дополнительного образования детей. По словам одного из родителей детей, которые планируют в ней учиться, председателя общественного совета села Ахмадкана Точиева, новую школу селяне ждут давно и благодарны, что ее начали строить.

Выступая перед жителями села, Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в Ингушетии будет ускорена реализация программы реконструкции старых школ. Они должны быть отремонтированы и расширены за счет строительства дополнительных помещений до 2021 года.