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23.11.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом женщина на джипе врезалась в табун лошадей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Две лошади погибли на трассе под Калининградом в результате столкновения с внедорожником, 29-летняя женщина-водитель не пострадала.

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 ноября на 42-м километре автодороги Калининград-Мамоново, рассказали корреспонденту "РГ" в группе пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

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По словам женщины, сидевшей за рулем Land Rover, в свете фар она заметила, как дорогу переходит табун лошадей, по ее оценке - не меньше десятка. Водитель начала резкое торможение, но столкновения избежать не удалось.

Две лошади погибли от удара тяжелого автомобиля, его хозяйка отделалась испугом. О состоянии машины сведений нет. Владелец животных пока не установлен.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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