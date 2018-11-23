Под Калининградом женщина на джипе врезалась в табун лошадей

Две лошади погибли на трассе под Калининградом в результате столкновения с внедорожником, 29-летняя женщина-водитель не пострадала.

ДТП произошло в ночь с 22 на 23 ноября на 42-м километре автодороги Калининград-Мамоново, рассказали корреспонденту "РГ" в группе пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

По словам женщины, сидевшей за рулем Land Rover, в свете фар она заметила, как дорогу переходит табун лошадей, по ее оценке - не меньше десятка. Водитель начала резкое торможение, но столкновения избежать не удалось.

Две лошади погибли от удара тяжелого автомобиля, его хозяйка отделалась испугом. О состоянии машины сведений нет. Владелец животных пока не установлен.