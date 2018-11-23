Природа Новой Земли восстановилась после ядерных испытаний

Природа архипелага Новая Земля "успешно справилась" с последствиями испытаний ядерного оружия, которые проводились здесь с 50-х годов прошлого века.

Об этом "РГ" сообщила пресс-служба Северного флота со ссылкой на командующего СФ адмирала Николая Евменова, подводившего итоги комплексной экспедиции СФ на Новую Землю, которая состоялась минувшим летом.

- Миф о Новой Земле, как радиационном могильнике Арктики, который жив до сих пор и периодически муссируется в западных СМИ, по результатам работы наших специалистов полностью опровергнут, - сообщил командующий. - Данные, которые мы получили, доказывают обратное. Природа архипелага успешно справилась с последствиями ядерных испытаний.

По его словам, сейчас больший вред экологии островов наносят последствия освоения архипелага в послевоенное время - заброшенные территории, где раньше обитали люди, места скопления металлолома и мусора.

Очисткой арктических территорий от этого "наследства" Северный флот занимается около 5 лет, за это время с территории арктических остров вывезено на утилизацию более 3000 тонн металлолома.

Справка "РГ"

Комплексная экспедиция на Новую Землю по маршрутам русских первопроходцев архипелага в 2018 году стала первой в истории. Экспедиционные отряды СФ преодолели 1794 километров на вертолетах, 3813 миль на кораблях и судах, 1380 километров на снегоболотоходах и 110 километров пешком. Каждый остров Новой Земли за три этапа экспедиции был пересечен дважды - от моря до моря. Всего в экспедиционной деятельности приняли участие 48 человек, а также экипажи одного корабля и четырех судов.