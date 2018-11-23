Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя"

Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this...

I think so...

Turn on the sound)

Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так...

Я так думаю...

Смотреть со звуком pic.twitter.com/FUiondmWz1 — Роман Федорцов (@rfedortsov) 14 ноября 2018 г.

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов выловил в море необычное беспозвоночное, кототорое назвал "кричащим" червем.

В своем Twitter он выложил видеоролик с лежащим на ладони причудливым подводным обитателем, который совершает движения, напоминающие открывание рта или своеобразную улыбку. Видеоролик сопровождается звуком, имитирующим этот "крик".

- Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так, - прокомментировал рыбак свое фото.

Изучающий беспозвоночных специалист Американского музея естественной истории Марк Сиддалл отметил, что "улыбка" червя - это не более чем обман зрения. Она не имеет никакого отношения к истинной анатомии этого обитателя морей.