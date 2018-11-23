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23.11.2018 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье возбудили дело по факту избиения учеников скакалкой

Текст: Светлана Цыганкова (Архангельская область)

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: depositphotos.com
В Томской области учительница избила школьника на уроке

Речь идет о скандальной видеозаписи, выставленной в социальной сети, на которой видно, как учитель из Северодвинска наказывает школьников за плохие ответы ударами скакалки. "РГ" уже писала о том, что женщина-физрук является классным руководителем этих детей.

После того как видео появилось в Сети, глава Северодвинска Игорь Скубенко распорядился начать служебное расследование. К нему подключились комиссия по делам несовершеннолетних и региональный уполномоченный по правам ребенка. А преподаватель физкультуры сразу же после скандала ушла в отпуск.

В региональном СК добавили, что по делу проведены все неотложные действия, причины ЧП высняются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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