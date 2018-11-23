В Поморье возбудили дело по факту избиения учеников скакалкой

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о скандальной видеозаписи, выставленной в социальной сети, на которой видно, как учитель из Северодвинска наказывает школьников за плохие ответы ударами скакалки. "РГ" уже писала о том, что женщина-физрук является классным руководителем этих детей.

После того как видео появилось в Сети, глава Северодвинска Игорь Скубенко распорядился начать служебное расследование. К нему подключились комиссия по делам несовершеннолетних и региональный уполномоченный по правам ребенка. А преподаватель физкультуры сразу же после скандала ушла в отпуск.

В региональном СК добавили, что по делу проведены все неотложные действия, причины ЧП высняются.