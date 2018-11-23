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23.11.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кронштадте улицу и машины залил кипяток из теплотрассы

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Кронштадте прорвало трубопровод на Посадской улице. Кипяток залил дорогу, тротуары и припаркованные машины. Местные жители называют аварию традицией - прорывы на этом участке случаются регулярно.

О масштабе произошедшего можно судить по видеозаписи, которую выложил в сеть местный житель Дмитрий. На ней видно, как горячая вода бурлит по улице, от нее поднимаются густые клубы пара. Залитыми кипятком оказались как минимум шесть автомобилей.

- 23 ноября 3 часа ночи, - комментирует Дмитрий. - Это кронштадтская "золотая миля" - участок Посадской от Мартынова до Сургина. Два месяца назад тут на теплотрассе поменяли задвижки. И так каждые два месяца: идут работы, делаются заплатки, ставятся задвижки… Вместо того, чтобы один раз взять и поменять участок магистрали целиком.

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Судя по официальному сообщению ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", когда снималось видео, специалисты уже работали над устранением аварии. На диспетчерский пульт сообщение о прорыве на трубопроводе поступило в 02.16, и ремонтные бригады сразу же выехали на место. К пяти утра течь была устранена.

Сейчас специалисты предприятия занимаются восстановительными работами. На потребителях произошедшее не отразится, заверяют коммунальщики: горячая вода подается в квартиры в полном объеме, что касается теплоснабжения, то здания переведены на резервную схему.

Пострадавших в результате аварии нет. А владельцам залитых кипятком автомобилей в "ТЭК СПб" обещают компенсировать ущерб.

Частые прорывы на Посадской улице коммунальщики объясняют повышенным уровнем грунтовых вод. На 2019 год запланирована модернизация километра трубопровода в этом месте.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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