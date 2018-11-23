В петербургском детсаду восемь детей заболели сальмонеллезом

Вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в петербургском частном детском саду "Аспект". Заболели 14 детей в возрасте от трех до пяти лет, из них у восьми лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллеза, сообщают в городском управлении Роспотребнадзора.

Состояние малышей оценивается как средней тяжести. Семерых детей пришлось госпитализировать. По мнению санитарных врачей, в зоне риска находятся воспитанники семи групп из десяти, а также персонал.

Работа детского сада приостановлена. Сотрудники Роспотребнадзора проводят комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий. Что именно стало причиной вспышки сальмонеллеза, пока неизвестно - лабораторное исследование проб пищевого сырья и продукции еще не завершено.

Прокуратура Василеостровского района в свою очередь проводит проверку детского сада.

Справка "РГ"

Частный детский сад "Аспект" находится на Васильевском острове Санкт-Петербурга. В своей работе он делает упор на обучение детей английскому языку с раннего возраста. Сюда ходят дети от двух лет.