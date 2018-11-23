"Журналисты "РГ" стали лучшими "СМИротворцами"

В Москве назвали победителей Х Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональной тематики. Победителями в двух номинациях стали журналисты "Российской газеты".

В номинации "Печать" среди федеральных СМИ первое место заняла корреспондент Северо-Западного филиала "РГ” Черенева Вера. Победу ей принесла серия материалов по итогам автоэкспедиции "От Балтики до Арктики". Это совместный проект "Российской газеты" и информационного агентства БНК, ведущего СМИ Республики Коми. В феврале-марте журналисты двух изданий проехали от Петербурга до Пустозерска, первого русского города в Арктике.

В каждом городе и селе участники заходили в местные музеи, общались с краеведами, знакомились с традициями народов. Публикации о неизвестных уголках Севера вышли на страницах "Российской газеты”, журнала "Родина” и информационного агентства БНК.

В номинации "Родные языки" второе место заняла старший корреспондент Уральского филиала "Российской газеты” Наталия Швабауэр. "Серебро" ей принесла статья об уникальной методике обучения детей-мигрантов русскому языку, которую внедряют в школах Екатеринбурга.

"СМИротворец" - это один из самых престижных журналистских конкурсов России. Вот уже десятый год его проводит Гильдия межэтнической журналистики. В этот раз жюри выбирало победителей из более чем из 10 тысяч работ.

Одна из задач конкурса просветительская. "СМИротворец" фактически задает планку в области межэтнической журналистики. Знакомит с лучшими практиками по освещению непростых национальных вопросов.

В этом году "СМИротворец” совпал с медиафорумом этнических и региональных СМИ. На его площадках обсуждались наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты и национальные общественные объединения при совместной работе. В этом году одним из экспертов форума стал обозреватель Ростовского филиала "Российской газеты” Руслан Мельников.