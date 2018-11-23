"Журналисты "РГ" стали лучшими "СМИротворцами"

Новости

В Сибири на тушении пожара в магазине использовали пожарный поезд 12:23
Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр 12:21
В Подмосковье задержаны авторитеты Салома и Хобот 12:16
Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 12:16
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 12:10
Лукашенко потребовал пересмотреть программы жилищного строительства 12:10
СК проверит попытку удушения подростками девятилетнего мальчика 12:04
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма 11:59
Двух подростков задержали в США за угон самолета 11:58
Армена Джигарханяна выписали из больницы 11:52
Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" разогнали до 200 км/ч 11:51
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 11:47
На Кубани школьник погиб от удара током на крыше вагона 11:45
Совфед назначил экс-губернатора Владимирской области аудитором СП 11:41
Лукашенко поручил решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей 11:41
В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека 11:34
В Крым запустят двухэтажные поезда 11:32
Раненного экс-главу управления Росимущества выписали из больницы 11:26
Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году 11:16
Беларусь названа важным узловым механизмом во взаимоотношениях в Евразии 11:10
Обнаружено удивительное кельтское захоронение 11:05
Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой 11:03
Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве 11:00
Вышел трейлер нового "Короля льва" 10:59
Албанская православная церковь: Варфоломей ходит по минному полю 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Журналисты "РГ" стали лучшими "СМИротворцами"

Текст: Ян Гриневич
В Москве назвали победителей Х Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональной тематики. Победителями в двух номинациях стали журналисты "Российской газеты".
Фото: Руслан Мельников/РГ Корреспондент петербургского филиала "РГ" Вера Черенева и уральский корреспондент Наталия Швабауэр. Фото: Руслан Мельников/РГ
Корреспондент петербургского филиала "РГ" Вера Черенева и уральский корреспондент Наталия Швабауэр. Фото: Руслан Мельников/РГ

В номинации "Печать" среди федеральных СМИ первое место заняла корреспондент Северо-Западного филиала "РГ” Черенева Вера. Победу ей принесла серия материалов по итогам автоэкспедиции "От Балтики до Арктики". Это  совместный проект "Российской газеты" и информационного агентства БНК, ведущего СМИ Республики Коми. В феврале-марте журналисты двух изданий проехали от Петербурга до Пустозерска, первого русского города в Арктике. 

Фото: Александр Корольков/ РГ
Николай Долгополов получил премию "Медиа-Менеджер года"

В каждом городе и селе участники заходили в местные музеи, общались с краеведами, знакомились с традициями народов. Публикации о неизвестных уголках Севера вышли на страницах "Российской газеты”, журнала "Родина” и информационного агентства БНК.

В номинации "Родные языки" второе место заняла старший корреспондент Уральского филиала "Российской газеты” Наталия Швабауэр. "Серебро" ей принесла статья об уникальной методике обучения детей-мигрантов русскому языку, которую внедряют в школах Екатеринбурга. 

"СМИротворец" - это  один из самых престижных журналистских конкурсов России. Вот уже десятый год его проводит Гильдия межэтнической  журналистики. В этот раз жюри выбирало победителей из более чем из 10 тысяч работ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы

Одна из задач конкурса просветительская. "СМИротворец" фактически задает планку в области межэтнической журналистики. Знакомит  с лучшими практиками по освещению непростых национальных вопросов.

В этом году "СМИротворец” совпал с медиафорумом этнических и региональных СМИ. На его площадках обсуждались наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты и национальные общественные объединения при совместной работе. В этом году одним из экспертов форума стал обозреватель Ростовского филиала "Российской газеты” Руслан Мельников.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО ЦФО Москва УрФО Наши награды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ