Дорога к Медовым водопадам увеличила трафик туристов в КЧР

Открывшаяся в Карачаево-Черкесии автомобильная дорога к этнографическому комплексу "Медовые водопады" повысила туристическую привлекательность региона. В первый день по новой трассе на фестиваль "Праздник айрана" проехали около пяти тысяч путешественников из разных регионов России.

А ведь до недавнего времени, чтобы добраться к одному из самых живописных мест республики - каскаду из пяти водопадов в глубоком каньоне на реках Аликоновка и Эчки-Баш, туристам приходилось преодолевать непростой путь. К дивному месту вела только одна узкая грунтовая дорога, проехать по которой в непогоду из Кисловодска было настоящим испытанием, даже внедорожники могли застрять на целине. Автобусы возили группы отдыхающих только в погожие летние дни. Для развития туристического комплекса требовалась дорога, и тогда предприниматели обратились к руководству республики и в Ростуризм с предложением построить новую трассу. И инициатива нашла понимание.

- Новая дорога - один из первых проектов государственно-частного партнерства, когда государство строит всю инженерную подводящую инфраструктуру, а частный инвестор создает все условия, чтобы туристам было куда приехать и ознакомиться с тем, как живут народы Карачаево-Черкесии, познать их быт, культуру, фольклор. Уверен, благодаря созданной инфраструктуре, и тому, что сегодня делают частные инвесторы, будет увеличиваться туристический поток и появятся дополнительные рабочие места, - отметил на церемонии открытия глава региона Рашид Темрезов.

На празднике приготовили 500-литров целительного айрана. Фото: Пресс-служба главы КЧР

Если раньше к водопадам вела присыпанная гравием грунтовка, то теперь в чистом поле проложено восемь километров дорожного покрытия, которые соответствуют всем современным требованиям и стандартам. Вдоль новой трассы установлены отбойники, нанесена разметка, оборудованы санитарные зоны и парковочные карманы, чтобы путешественники могли сделать остановку и полюбоваться предгорьями Большого Кавказского хребта. Отдыхающим на целебных водах Кисловодска и КМВ теперь достаточно проехать всего 30 - 40 минут, чтобы своими глазами увидеть красивейшие водопады Жемчужный, Скрытый, Шумный, Большой и Малый Медовые.

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев отметил, что власти Карачаево-Черкесии уделяют большое внимание развитию и реализации туристского потенциала региона. К примеру, в Домбае по программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" строится водоснабжение на склоне горы Муса-Ачитара в Домбай и ведется создание новой системы оснежения трасс. А в новом году в республике при непосредственной поддержке Ростуризма начнется строительство автомобильной дороги до Пхии, где будет создан новый туристическо-рекреационный комплекс. Дорога к Кислым источникам соединит его с курортом Архыз и обеспечив его круглогодичную доступность для туристов.

Присутствовавшие на торжественной церемонии открытия дороги местные жители не скрывали радости. Председатель Совета старейшин Малокарачаевского района Гитче Хубиев поблагодарил руководство республики за высокие темпы строительства социальных и инфраструктурных объектов и отметил особую важность улучшения транспортной доступности района. Ведь новая дорога стала вектором экономического развития всей территории и послужит созданию новых рабочих мест.

Новая дорога соответствует всем стандартам. Фото: Пресс-служба главы КЧР

Ярким доказательством востребованности новой дороги стало количество гостей, собравшихся на фольклорно-этнографическом фестивале "Праздник айрана" на Медовых водопадах. По данным организаторов, на нем присутствовали более 4500 человек. Причем многие туристы приехали на Медовые водопады из других регионов страны. К примеру, художник Сергей Кудрявцев привез из Ставрополя свою многочисленную семью - восемь человек.

- Мы очень любим путешествовать, а так как семья большая, то приобрели для поездок минивэн. На Медовых водопадах бывали неоднократно и искренне обрадовались, узнав, что здесь проложили новую дорогу. Раньше ведь надо было трястись по ухабам. Дорога шикарная, спасибо! "Лежачие полицейские" только расстроили немного. Только разгонишься, надо сбрасывать скорость. Но я понимаю, что безопасность - это главное, - говорит Сергей.

Семье Колесниковых из Краснодарского края трасса понравилась тем, что теперь появилась возможность приезжать на водопады зимой, и они уже загорелись идеей встретить здесь Новый год.

Туристы охотно участвовали в дегустации блюд карачаево-балкарской кухни, оценили презентацию национальных костюмов горцев и, конечно, попробовали экологически чистые фермерские продукты. В музее разместилась выставка- ярмарка предметов декоративно-прикладного искусства "Город мастеров". Однако главным блюдом на празднике был айран. По сложившейся традиции организаторы фестиваля по старинному национальному рецепту приготовили 500 литров целительного айрана. Из этого огромного чана все гости продегустировали национальный кисломолочный напиток. Как отметил Николай Королев, Карачаево-Черкесия богата своим культурным и природным потенциалом, а местная кухня очень вкусная и самобытная.

Компетентно

Мурат Коджаков, заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР:

- Хоть дорога Конзавод - Коммунстрой - Медовые водопады функционирует всего несколько дней, мы уже наблюдаем, что трафик вырос в 2 - 3 раза. Если раньше Медовые водопады в год посещали около 100 тысяч туристов, то теперь эта цифра увеличится минимум на 20 тысяч человек. Ведь у людей появилась возможность приезжать сюда на отдых круглый год. По нашим прогнозным оценкам, до конца года курорты Карачаево-Черкесии посетят 1 миллион 350 тысяч туристов.

Кстати

Айран - это древний кавказский напиток, который горцы пьют на протяжении 15 веков. О том, как приготовить айран в домашних условиях, расскажут в каждой кавказской деревне, при этом везде найдется свой рецепт. Готовится этот питательный напиток из молока - коровьего, козьего или овечьего, с использованием специальной закваски. Его применяют для приготовления супов, маринадов и добавляют в блюда из мяса. Из напитка с добавлением разных трав можно готовить необычный соус.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы главы КЧР