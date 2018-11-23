Новости

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 10:29
Вкладчикам "УМ-банка" и банка "Москва" выплатят 2,2 млрд рублей 10:25
СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии 10:23
Новый Range Rover Evoque: с прозрачным капотом и без ручек 10:20
Жители Салехарда на несколько часов остались без света из-за аварии 10:19
Тамбовчанке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери 10:14
Депутат Госдумы от Крыма выступил на форуме ООН по правам человека 10:12
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"? 10:00
На Камчатке инспекция труда начала проверку после крушения судна 09:59
В Югре под лед провалился трактор с водителем 09:58
При пожаре в Туле погибли три человека 09:57
В Башкирии женщина два года прожила с забытой в животе иглой 09:55
Владельца сгоревшей "Зимней вишни" объявили в международный розыск 09:55
Четверо ранены при стрельбе в торговом центре в Алабаме 09:45
В Башкирии мальчика ударило током на электроопоре 09:42
ЦБ отозвал лицензии у московского и краснодарского банков 09:40
Адвокат Ассанжа опасается смены посла Эквадора в Лондоне 09:33
Жительница Кировской области родила 12 детей 09:24
В Перми алиментщика нашли по фото нового коттеджа в соцсетях 09:16
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем 09:13
Названы самые популярные кроссоверы Москвы и Санкт-Петербурга 09:12
У краснодарского банка "Первомайский" отозвали лицензию 08:56
СМИ: На китайское консульство в Пакистане произошло нападение 08:51
"Ахмат" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ 08:35
Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития страны 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 08:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У краснодарского банка "Первомайский" отозвали лицензию

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Центробанк РФ сегодня отозвал лицензию у одного из крупных краснодарских банков - ПАО "Первомайский", работавшего на рынке 28 лет.

Фото: depositphotos.com
ЦБ отозвал больше 400 банковских лицензий

Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ РФ за подписью председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Причины отзыва довольно стандартные.

Как сказано в приказе, кредитное учреждение не исполняло требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В течение года неоднократно нарушало ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ЦБ РФ также заявили о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

У "Первомайского" аннулировали также лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Кредитное учреждение являлось участником системы страхования вкладов. Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ, у "Первомайского" было 30 дополнительных офисов и 4 операционных офиса. Размер уставного капитала составлял 332,61 миллиона рублей.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Отзыв лицензий у банков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ