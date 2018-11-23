У краснодарского банка "Первомайский" отозвали лицензию

Центробанк РФ сегодня отозвал лицензию у одного из крупных краснодарских банков - ПАО "Первомайский", работавшего на рынке 28 лет.

Соответствующий приказ опубликован на сайте ЦБ РФ за подписью председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Причины отзыва довольно стандартные.

Как сказано в приказе, кредитное учреждение не исполняло требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В течение года неоднократно нарушало ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В ЦБ РФ также заявили о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

У "Первомайского" аннулировали также лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Кредитное учреждение являлось участником системы страхования вкладов. Согласно информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ, у "Первомайского" было 30 дополнительных офисов и 4 операционных офиса. Размер уставного капитала составлял 332,61 миллиона рублей.