Крыму продлили особый период в сфере градостроительства

Правительство РФ одобрило проект закона о продлении особого периода в градостроительной сфере Крыма. Законопроект, размещенный на сайте правительства РФ, предлагает продлить период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года.

Период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, предлагается продлить до 31 декабря 2020 года. Это необходимо для завершения процессов оформления и переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки и другие объекты недвижимости, а также для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Крыму.

- Продление особого периода касается главным образом органы власти, которые должны завершить подготовку градостроительной документации по российскому законодательству, принять решение, как быть с украинской градостроительной документацией и предложить решения, - рассказал "РГ" министр строительства и архитектуры РК Сергей Кононов. - С учетом того, что мы только завершаем генпланы - они должны быть утверждены до конца 2018 года, нам еще нужно сделать правила землепользования и застройки, далее провести имущественные и кадастровые работы, поэтому этот срок и был продлен.

По словам министра, никаких кардинальных перемен в сферах не планируется. Более того, с 2019 года Крым переходит на нормы российского законодательства, например, в части индивидуального жилищного строительства.

- Ничего принципиально не изменится и для строительных компаний, - сообщил он. - Они и сейчас могут получать новые земельные участки для строительства. Но если у них есть документы, оформленные в украинский период, но они до сих пор не сделали проектную документацию, не приступили к строительству, тогда к ним возникнут вопросы, а все ли тут чисто, если они 5 лет назад получили участок и не заинтересованы в его освоении?! Если на выделенные участки получены экспертизы, разработаны проекты, получены разрешительные документы и началось строительство, то их необходимо будет переоформить в российское правовое поле. Мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать это переоформление декларативным.

Объекты, которые вошли в стадию строительства, можно будет завершить в рамках особенностей регулирования градостроительных отношений. В Крыму сейчас готовят проект закона "О регулировании отдельных отношений в сфере строительства", который будет включать все основные положения, регулирующие данную отрасль.