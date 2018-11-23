Песков рассказал, почему Путин решил задержаться в Крыму

После заседания президиума Госсовета по реализации майского указа президент России Владимир Путин останется в Крыму.

Глава государства побеседует с чиновниками из правительства и своей администрации.

"Президент, наверняка, задержится здесь, проведет целую серию встреч с членами правительства, вице-премьерами и с руководством администрации", - рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"После подобных мероприятий они все собираются вместе и традиционно совещаются", - сообщил представитель Кремля.

Напомним, что впервые заседание президиума Госсовета проходит в новом формате. Планируется семь круглых столов, а также неформальное общение президента с главами регионов.

