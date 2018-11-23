Путин покормил в Крыму карпов

Президент РФ Владимир Путин, который провел в Крыму заседание президиума Госсовета, совершил прогулку и покормил карпов в пруду санатория, где и состоялось мероприятие.

Заседание проходило на территории крымского гостиничного комплекса "Мрия" - здесь обсуждался ход выполнения обозначенных в стратегическом майском указе задач. Президиум, напомним, заседал в неформальном режиме - "без галстуков".

А перед началом заседания глава государства проехал по территории комплекса на электрокаре, посетил детский парк, а затем заглянул в японский сад, который находится на территории гостиничного комплекса. Его сопровождал глава Сбербанка Герман Греф - гостиничный комплекс принадлежит Сбербанку.

Во время прогулки Путин и Греф зашли на мостик над прудом, где плавали разноцветные карпы. Президенту предложили их покормить и протянули миску с кормом для рыб. Глава государства бросил рыбам пару горстей корма. Угощение было с радостью принято.

На заседании Путин поблагодарил Грефа за прекрасную площадку для работы. "Скоро здесь еще у него будет и виноградник, и все, что положено к винограднику", - продолжил с улыбкой глава государства.