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23.11.2018 15:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал чиновников улучшать жизнь "не на бумаге"

Текст: Татьяна Замахина (Ялта)
Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании президиума Госсовета России, посвященном реализации национальных целей и стратегических задач развития России до 2024 года.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Открывая дискуссию, он призвал улучшать уровень жизни россиян "не на бумаге" и не зацикливаться на "средней температуре по больнице".

Члены президиума Госсовета РФ собрались на заседание в новом формате, который предполагает неформальный диалог. Участники мероприятия - губернаторы, члены правительства и администрации президента - встретились в ресторане крымского санатория Mriya Resort за семью круглыми столами. Каждый из столов был посвящен различным областям развития страны, о чем сообщалось на схеме рассадки участников.

Так, глава государства разместился за столом, посвященным системным вопросам развития страны. Его соседями стали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помощники главы государства Андрей Белоусов и Игорь Левитин, а также первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Другие участники расселись за столами с тематикой демографии, здравоохранения, культуры, науки и образования, а также жилья, экологии, цифровым технологиям и экономики.

Фото: Константин Завражин
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По этим тематическим группам президиум Госсовета разбился заранее, проведя в дискуссиях на заданные темы предыдущий день. Целью, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, была поставлена Выработка предложений по конкретным мерам, позволяющим наладить эффективную работу по решению стратегических задач.

Президент, заняв свое место, сразу отметил, что "формат выбран необычный". По его словам, для дискуссий собрался не весь губернаторский корпус, но с остальными главами регионов "тоже потом будем говорить".

В своей вступительной речи Путин задал тон предстоящему разговору, неформально пояснив, что людям нужны от власти конкретные результаты. Ведь назначить целевые показатели, написать нацпроекты - не самое сложное и важное. А ключевое - "добиваться реальных улучшений в жизни, чтобы люди их почувствовали". В связи с этим российский лидер призвал не довольствоваться гладкими и красивыми формулировками на бумаге.

"Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях - там, где люди живут. Нам нужно, чтобы люди увидели изменения реально, не на бумаге, не в отчетах", - сказал он.

В качестве примера подобных показателей на бумаге, которые не всегда соответствуют реальной жизни, глава государства привел цель по увеличению в два раза посещений учреждений культуры. "Сразу возникает вопрос: кто будет посещать эти учреждения? Какие это учреждения культуры? - рассуждал Путин. - Их будут посещать одни и те же люди, которые просто будут чаще ходить? Либо это будут разные люди? И самое главное, что они там увидят?"

Еще один пример он привел из сферы инфраструктуры. "Увеличить количество дорог, скажем, с 30-35% до 40-45%, довести до нормативного состояния... Не очень понятно, ям не будет больше на дорогах, или они останутся, и просто изменят нормативы? - задал еще один вопрос президент. - И то, что сегодня 30-35%, завтра уже будет считаться 40-50%, а ямы как были, так и останутся?"

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Как не нужно показателей только на бумаге, так и нецелесообразно ставить во главу угла усредненные показатели. "Нам средней температуры по больнице не нужно, нам нужен конкретный результат", - использовал известное выражение Путин.

Он также обратил в этой связи внимание и на вопрос заработных плат и пенсий: "Чтобы это тоже были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, а не какие-то усредненные проценты".

Затем президент передал слово своему соседу по столу Сергею Собянину. Однако его выступление, как и последовавшие, происходили в закрытом для журналистов режиме. О чем говорил президиум Госсовета, станет известно по итогам мероприятия.

Согласно информации к заседанию, глава Бурятии собирался выступить по теме жилья и развития городской среды, губернатор Ленинградской области - цифровой инфраструктуры, глава Томской области был намерен говорить о демографии и здравоохранении, глава Новгородской области планировал доклад по образованию, врио губернатора Петербурга - по теме наука. Новосибирский губернатор хотел доложить по культурной теме, глава Челябинской области - по экологии, а руководитель Пермского края - по экономике.

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