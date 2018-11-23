Участники заседания в Крыму подвели итоги общения с президентом РФ

Участники заседания президиума Госсовета, которое прошло в Крыму в новом формате, поделились впечатлениями с журналистами. Губернаторы рассказали, о чем говорили с главой государства в формате "без галстуков".

Напомним, что заседание было посвящено реализации стратегического майского указа. До основного мероприятия члены президиума общались на ключевые темы в формате "круглых столов".

Путин в своей вступительной речи нацелил губернаторов и членов правительства на конкретные результаты, заявив о необходимости работать над исполнением указа не только на бумаге. "Чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали", - пояснил глава государства.

Само неформальное общение, состоявшееся в живописном гостиничном комплексе Сбербанка, прошло в закрытом для прессы режиме. По его итогам участники раскрыли суть беседы журналистам.

Членам президиума понравился новый формат. В частности, вице-премьер Ольга Голодец назвала его эффективным, ведь общение "без галстуков" позволило за пару дней решить вопросы, на обсуждение которых раньше уходили месяцы.

По итогам дискуссии она сообщила, что параметры национального проекта, касающегося культуры, будут скорректированы. Так, будут уточнены методики подсчетов (замечание на тему неясности целевых показателей нацпроекта ранее сделал президент).

Еще одна цель - сделать доступнее для детей обучение в художественных и музыкальных школах, а также в хореографических студиях. Кроме того, по словам Голодец, будет анализироваться и доступность театров, музеев для разных групп населения.

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по реализации майского указа, сообщил, что президиум Госсовета также обсудил гибкость бюджетного законодательства, перераспределение средств на более эффективное управление.

По словам Собянина, на совещании также был выработан ряд решений по работе над вопросами градостроительной деятельности, госзакупок, земельного законодательства.

"Мы должны были понять для себя и довести до сведения правительства РФ, что таким темпом, как двигались, дальше мы просто не можем двигаться, нужно ускорять движение", - подчеркнул мэр. Для этого, по его словам, предстоит проанализировать все создающие препятствия законы и подзаконные акты.

А губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил журналистам, что в рамках заседания также обсуждался вопрос распределения полномочий между федеральным и региональным уровнями.