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23.11.2018 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре рано утром произошло ДТП, в котором погибли три человека, еще один был доставлен с травмами в больницу. Авария случилась на втором километре автотрассы хутор Белый - Темрюк - Краснодар.

Фото: Владислав Радостин/УМВД по Ивановской области
Число пострадавших в тройном ДТП в Иваново выросло до девяти

- По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой машиной Toyota, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате аварии погибли 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Skoda. Еще один пассажир Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

На месте происшествия работаю следователи.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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