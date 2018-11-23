В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека

В Краснодаре рано утром произошло ДТП, в котором погибли три человека, еще один был доставлен с травмами в больницу. Авария случилась на втором километре автотрассы хутор Белый - Темрюк - Краснодар.

- По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой машиной Toyota, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате аварии погибли 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Skoda. Еще один пассажир Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

На месте происшествия работаю следователи.