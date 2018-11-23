В Крыму посоветовали Порошенко выучить азбучную истину истории

В Общественной палате Республики Крым прокомментировали высказывание президента Петра Порошенко в Верховной раде, где он обосновал необходимость вступления страны в НАТО и ЕС заботой о территориальной целостности государства.

Порошенко уверен, что будь его страна членом НАТО в 2014 году, Крым не смог бы вернуться в состав РФ.

- Порошенко глупо в очередной раз повторять как мантру, что кого-то присоединили или что-то прошло незаконно, - заявил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе РИА Новости. - Он хорошо знает, что это был порыв крымчан, которые восстали против процессов в Киеве, что совершено законный и честный референдум был проведен. Он это все знает, но просто обязан говорить иное.

Иоффе при этом напомнил, что парламент Крыма сперва провозгласил независимость, опираясь на региональную Конституцию, а уже потом, используя норму этого же документа, допускающего проведение референдума, принял решение о воссоединении с РФ.

- Такого рода деятелям нужно по утрам повторять азбучные истины об истории, которая не терпит сослагательного наклонения, - резюмировал Иоффе.