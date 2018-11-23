В Волгограде двое детей погибли при пожаре в частном доме

Следственное управлении СК России по Волгоградской области проводит доследственную проверку по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме. ЧП произошло в четверг в Волгограде на улице Балтийская.

Сообщение о возгорании поступило в 18.37 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из комнат загорелись вещи. На месте пожара они обнаружили тела детей.

Установлено, что сгоревший дом снимала семья из шести человек, из них двое детей. Пожар возник, когда взрослые ушли в магазин, а дети остались одни дома, сообщает РИА Новости.

Это не первая подобная трагедия в Волгоградской области. Так, 12 ноября в Волгограде в частном доме, где проживала многодетная семья, при пожаре погибли двухмесячные близнецы, а 9 ноября в городе Ленинск Волгоградской области пожар унес жизни сразу трех детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет.