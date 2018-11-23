Югра вошла в десятку регионов-лидеров России по темпам развития культуры

Новости

К краснодарского банка "Первомайский" отозвали лицензию 08:56
СМИ: На китайское консульство в Пакистане произошло нападение 08:51
"Ахмат" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ 08:35
Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития страны 08:26
Несколько человек пострадали при пожаре в Новой Москве 08:18
Вертолет с туристами пропал в Доминиканской Республике 07:53
В Магадане за двое суток выпало 70 процентов месячной нормы снега 07:51
Устрицы и каменный краб составили компанию индейке на столе Трампа 07:31
В Китае приостановлено строительство моста из-за массовой гибели рыбы 06:47
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент 06:32
Почти 300 туристов не могут вернуться в Хабаровск с острова Хайнань 06:29
Сильный ветер стал причиной сбоя в работе аэропортов Австралии 05:56
США призвали союзников не использовать оборудование Huawei 05:30
Японский сторожевой корабль потерял в море часть боезапаса 05:19
В Якутии экологи проверят новые сообщения о загрязнении реки Вилюй 05:14
Два жителя КНР осуждены за попытку вывезти из Читы 81 слиток золота 05:10
В Белогорске ввели режим ЧС из-за аварийного состояния моста 04:40
Помпео: Мы не допустим караваны мигрантов на территорию США 04:40
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных 04:28
Турция ожидает С-400 в 2019 году и готова купить у США системы Patriot 04:11
ЕС и Лондон согласовали проект резолюции о будущих отношениях 03:45
Саудовский принц отправился в первое после истории с Хашкаджи турне 03:24
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ 02:29
Останки громадного предка человека обнаружены в Польше 02:26
В Волгограде двое детей погибли при пожаре в частном доме 02:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 07:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра вошла в десятку регионов-лидеров России по темпам развития культуры

Текст: Елена Панова
Учреждения культуры Югры были признаны одними из лучших в стране по итогам VII Санкт-Петербургского международного культурного форума "Культура как стратегический потенциал страны", прошедшего при поддержке министерства культуры России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Правительство Югры и государственные учреждения культуры региона были отмечены на этом форуме наградами по результатам деятельности за 2018 год.

Так, Югра вошла в топ-10 "Регионы-лидеры по темпам развития культуры".

Окружной дом народного творчества вошел в десятку победителей всероссийского конкурса "Россия - этнический комфорт" за реализацию проекта "Диалог национальных культур". Музей природы и человека награжден дипломом Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за активное участие в реализации федерального проекта "Территория Победы". Народный мастер Нижневартовского района из поселка Аган Татьяна Уколова удостоена специального диплома в номинации "Художественная обработка бересты".

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югорчане поделились опытом сохранения языков малочисленных народов

Отметим, делегация из Югры приняла в форуме активное участие. Как сообщила директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева, югорчане участвовали в профессиональной дискуссии "Музей как институт развития. Новая система координат". Обсуждение было посвящено новому представлению о роли и значении музеев в понимании истории и патриотическом воспитании.

- На общем собрании Союза музеев России, которое провел президент Союза, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, была одобрена "Стратегия развития музеев до 2030 года". В обсуждении стратегии приняли участие и югорчане, - отметила руководитель регионального ведомства культуры.

Кроме того, были достигнуты договоренности с порталом "Культура.РФ" о прямой трансляции VIII Югорской полевой биеннале, которую проводит Музей природы и человека 4-6 декабря 2018 года. Это будет трансляция пленарного заседания, фестиваля антропологического кино, работы тематических секций. Ко всему, было получено подтверждение участия в VIII Югорской полевой биеннале директора департамента музеев Министерства культуры России Владислава Коннова. А сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 5 декабря, в День добровольца в России, в рамках биеннале примут участие в круглом столе "Волонтеры в музее: взгляд изнутри".

Власть Работа власти Регионы Культура Культурный обмен Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ
США призвали союзников не использовать оборудование Huawei
Останки громадного предка человека обнаружены в Польше