Югра вошла в десятку регионов-лидеров России по темпам развития культуры

Учреждения культуры Югры были признаны одними из лучших в стране по итогам VII Санкт-Петербургского международного культурного форума "Культура как стратегический потенциал страны", прошедшего при поддержке министерства культуры России.

Правительство Югры и государственные учреждения культуры региона были отмечены на этом форуме наградами по результатам деятельности за 2018 год.

Так, Югра вошла в топ-10 "Регионы-лидеры по темпам развития культуры".

Окружной дом народного творчества вошел в десятку победителей всероссийского конкурса "Россия - этнический комфорт" за реализацию проекта "Диалог национальных культур". Музей природы и человека награжден дипломом Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов за активное участие в реализации федерального проекта "Территория Победы". Народный мастер Нижневартовского района из поселка Аган Татьяна Уколова удостоена специального диплома в номинации "Художественная обработка бересты".

Отметим, делегация из Югры приняла в форуме активное участие. Как сообщила директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева, югорчане участвовали в профессиональной дискуссии "Музей как институт развития. Новая система координат". Обсуждение было посвящено новому представлению о роли и значении музеев в понимании истории и патриотическом воспитании.

- На общем собрании Союза музеев России, которое провел президент Союза, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, была одобрена "Стратегия развития музеев до 2030 года". В обсуждении стратегии приняли участие и югорчане, - отметила руководитель регионального ведомства культуры.

Кроме того, были достигнуты договоренности с порталом "Культура.РФ" о прямой трансляции VIII Югорской полевой биеннале, которую проводит Музей природы и человека 4-6 декабря 2018 года. Это будет трансляция пленарного заседания, фестиваля антропологического кино, работы тематических секций. Ко всему, было получено подтверждение участия в VIII Югорской полевой биеннале директора департамента музеев Министерства культуры России Владислава Коннова. А сотрудники Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 5 декабря, в День добровольца в России, в рамках биеннале примут участие в круглом столе "Волонтеры в музее: взгляд изнутри".