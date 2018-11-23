Косачев: Россия должна вновь подать заявку на проведение ЭКСПО

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что не надо огорчаться по поводу проигрыша Екатеринбурга в голосовании за место проведения международной выставки ЭКСПО-2025, следует попробовать вновь.

Так он прокомментировал для РИА Новости итоги голосования на 164-й сессии генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ), где Екатеринбург вышел во второй тур, обогнав Баку, но в финале уступил японской Осаке.

"Искренне сожалею, что мы не получили возможности проведения ЭКСПО в нашей стране, поскольку сделан был максимум возможного для победы", - сказал агентству Косачев и пожелал столице Урала не падать духом.

Сенатор считает, что Россия должна вновь побороться за право проведения выставки, "ведь ЭКСПО никогда в истории не проводилось в нашей стране".