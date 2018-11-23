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23.11.2018 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале онкологи впервые удалили двухкилограммовую опухоль ребенку

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница Фото: ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
Фото: ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница

Уникальную для России операцию провели хирурги-онкологи свердловской больницы: они удалили двухкилограммовую опухоль 10-летней пациентке.

Уральские врачи одними из первых в стране начали делать резекцию печени у детей, накопили достаточно опыта, чтобы браться за тяжелые и, казалось бы, безнадежные случаи. Как, например, у десятилетней девочки, которая перенесла операцию по удалению новообразования.

Фото: Пресс-служба больницы №40
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Пациентка поступила в Областную детскую клиническую больницу с онкологией, прошла все обследования, но ясности, с какой именно опухолью врачи имеют дело, не было. Биопсия также не помогла определить происхождение новообразования. Было принято решение оперировать.

"Вачи открыли грудную клетку, рассекли диафрагму и переднюю грудную стенку для получения полного доступа к поврежденному органу и возможности шаг за шагом удалять новообразование. Операция по удалению опухоли длилась порядка пять часов, пациенту было удалено 70 процентов органа", - рассказали в больнице о ходе операции.

Этот случай стал первым в практике уральских специалистов.

"Решившись на это шаг, мы ставили перед собой единственную цель - сохранить ребенку жизнь и добиться полного выздоровления. В настоящее время пациентке проводится химиотерапия", - говорит детский хирург-онколог Сергей Тупоногов.

Сейчас пациентка находится дома, но под наблюдением медиков. Она планово приезжает в больницу на обследования и чувствует себя хорошо.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак
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