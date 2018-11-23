На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы

Челябинский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве 14-летней школьницы из города Сатки, пропавшей в июле прошлого года после похода в поликлинику. 43-летний рецидивист приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

- Установлено, что днем 24 июля прошлого года ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних житель Сатки встретил возле реки незнакомую ему школьницу, - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. - Девочка сделала ему замечание по поводу состояния опьянения. И тогда он нанес ей множественные ножевые ранения, от которых жертва скончалась на месте.

При вынесении приговора в качестве смягчающего вину обстоятельства суд учел активное способствование раскрытию преступления. Отягчающим обстоятельством признан рецидив.

Первые пять лет лишения свободы рецидивист проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии особого режима. Кроме того, мужчине назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы еще на полтора года.

В пользу матери школьницы взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей, отметили в судебной инстанции.