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23.11.2018 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале педофила-рецидивиста осудили за убийство школьницы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве 14-летней школьницы из города Сатки, пропавшей в июле прошлого года после похода в поликлинику. 43-летний рецидивист приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

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- Установлено, что днем 24 июля прошлого года ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних житель Сатки встретил возле реки незнакомую ему школьницу, - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда. - Девочка сделала ему замечание по поводу состояния опьянения. И тогда он нанес ей множественные ножевые ранения, от которых жертва скончалась на месте.

При вынесении приговора в качестве смягчающего вину обстоятельства суд учел активное способствование раскрытию преступления. Отягчающим обстоятельством признан рецидив.

Первые пять лет лишения свободы рецидивист проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии особого режима. Кроме того, мужчине назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы еще на полтора года.

В пользу матери школьницы взыскана компенсация морального вреда в размере миллиона рублей, отметили в судебной инстанции.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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