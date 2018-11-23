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На Урале школьница обратилась к юристам за защитой от родителей 14:20
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23.11.2018 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале школьница обратилась к юристам за защитой от родителей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской областей организована проверка по факту конфликта в магнитогорской семье, где 15-летняя девушка с помощью адвоката хочет избавиться от чрезмерной, по ее мнению, опеки родителей. Семье будет оказана необходимая психологическая помощь, сообщила в четверг детский омбудсмен Ирина Буторина.

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- Пока мы можем только предполагать, что стало причиной конфликта, имело ли место нарушение прав ребенка или речь идет об ответственном родительстве, - сообщили Ирина Буторина. - Организована проверка всех обстоятельств с привлечением социальных служб и психологов Магнитогорского "Центра помощи семье". Причины, по которым родители забрали девочку из учебного заведения в Екатеринбурге, устанавливаются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 15-летняя школьница обратилась к адвокату. И сообщила, что родители против воли забирают ее из специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета и хотят увезти домой в Магнитогорск. В интернете уже появилась видеозапись с мобильного телефона, на котором девушку выводят из полиции и насильно усаживают в автомобиль родители. Школьница при этом сопротивляется и кричит, однако полицейские родителям не препятствуют.

По предварительным данным в сентябре девочка с согласия родителей приехала в Екатеринбург и поступила на учебу в специализированный учебно-научный центр УрФУ. Однако скоро перестала выходить на связь, и родители предпочли забрать ее домой. Однако девочка это решение встретила "в штыки" и намерена его опротестовать.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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