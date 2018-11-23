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23.11.2018 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале в ДТП разбились студенты, ехавшие на похороны одноклассницы

Текст: Мария Гафурова

В аварии под Первоуральском пострадали студенты екатеринбургских вузов, направлявшиеся на похороны своей подруги. В результате столкновения легковушки с грузовиком один из них погиб, еще трое госпитализированы.

Авария произошла в районе 301 километра трассы Екатеринбург-Пермь во время снегопада в 9:56 утра. Студенты направлялись в Ачит, чтобы проститься с подругой, которая ранее погибла в ДТП. По предварительным данным, водитель Lada Priora, на которой они добирались до поселка, не справился с управлением на сложном участке пути - в месте аварии тот имеет небольшой уклон. Как рассказал "РГ" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможной причиной этого стал гололед. Машину закрутило и выбросило на встречную полосу под колеса грузовика с прицепом Scania.

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По словам полковника Горелых, в автомобиле находились студенты вузов Екатеринбурга, в том числе - УрФУ и УрГПУ. Из-за сильного удара пострадали двое молодых людей и девушка. Еще один 20-летний парень скончался на месте. На место прибыли специалисты МЧС - чтобы извлечь раненых из машины, им пришлось с помощью спецсредств вырезать крышу. Пострадавших, в том числе водителя "Лады", на "скорой" доставили в больницу Первоуральска. Машина восстановлению не подлежит. Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

На место аварии незамедлительно выехали несколько нарядов ГИБДД. Из-за происшествия на трассе образовалась большая пробка. Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД, полицейские пропускали по 10-20 машин за раз, чтобы уменьшить затор и снизить время ожидания водителей.

Правоохранительные органы Первоуральска начали проверку, назначили необходимые экспертизы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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