В Югре под лед провалился трактор с водителем

В Ханты-Мансийском автономном округе под лед ушел трактор с водителем внутри. Инцидент произошел в четверг утром в Кондинском районе.

27-летний мужчина на тракторе "МТЗ 82 МК-1" расчищал снег на подъезде к селу Ямки. Как сообщили в пресс-службе югорского управления ГИБДД, он нарушил технику безопасности: несмотря на ограждение и знак "Въезд запрещен", он выехал на переправу через реку Конда.

Лед не выдержал веса машины, в результате чего она вместе с водителем провалилась в воду.

Сейчас на месте происшествия работают водолазы. По информации пресс-службы "Центроспас-Югория", мужчина пока не найден.