Жители Салехарда на несколько часов остались без света из-за аварии

Сегодня утром Салехард остался без света из-за аварии на электросетях. Город временно перевели на внутреннюю генерацию, а все котельные в течение 20 минут обеспечили резервными источниками питания.

Авария произошла полшестого утра. Около пятидесяти тысяч людей остались без света.

Как сообщили в пресс-службе администрации Салехарда, с ситуацией справились в рекордные для Крайнего Севера сроки. На такие случаи в городе есть свои резервы. Глава мэрии Олег Куруч отметил, что при необходимости внутренних ресурсов электроэнергии хватит надолго.

К девяти утра электричество было подано во все дома. В причинах аварии будет разбираться специальная комиссия.