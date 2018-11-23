Ретроспективу Фриды Кало и Диего Риверы покажут в Манеже

С 21 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года Культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже (Санкт-Петербург) впервые представят в ЦВЗ "Манеж" (Москва) масштабный выставочный проект "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера".

Инвалид, хромоножка, всемирно известная художница, бунтарка, коммунистка, любовница Троцкого и жена Диего Риверы. Эмоции и боль управляли ее жизнью, а она освобождала их с помощью искусства. Кисть и холст помогли ей рассказать о внутренних переживаниях и трагедии ее жизни.

Многие всемирно известные писатели, художники, архитекторы и композиторы имели проблемы со здоровьем. Боль, которую доставляли недуги, зачастую, становилась источником гениальных сюжетов. Ван Гог и Эдвард Мунк, Людвиг Ван Бетховен и Никола Паганини, Эдгар По и Николай Гоголь, их преследовали болезни, которые, так или иначе, сыграли ключевую роль в творчестве гениальных личностей.

Судьба великой мексиканской художницы Фриды Кало также полна испытаний и боли. Именно это закалило характер хрупкой на вид девушки. Яркая и смелая женщина, жизнь которой полна не только приключениями, но и непрекращающейся борьбой.

В возрасте 6 лет она перенесла полиомиелит, осталась хромой на всю жизнь и вынуждена была носить длинные юбки. Но несмотря на это, Фрида росла активным и волевым ребенком и уже тогда показывала характер сорванца: играла в футбол, занималась плаванием и боксом, иногда носила мужские костюмы, что было абсолютным вызовом обществу в то время.

В 18 лет случилось несчастье, изменившее навсегда ее жизнь. Автобус, в котором девушка ехала, врезался в трамвай: множественные травмы, полученные Фридой, были просто несовместимы с жизнью. Перелом позвоночника, ног и рук, сломанные кости таза, стальной прут, насквозь проткнувший тело девушки, повредил матку и лишил ее возможности иметь детей. Фрида перенесла больше десятка операций, долгое время была прикована к постели.

Картина - "Автобус" 1929 г. Момент за секунду до катастрофы, который стал переломным в ее жизни и навсегда запечатлелся в памяти.

"Сломанная колонна" 1944 г. В этой картине нашла отражение боль, которую художница вынуждена была терпеть всю жизнь. Настоящей пыткой для нее был стальной корсет, который приходилось носить несколько месяцев из-за поврежденного позвоночника. Разломанное, хрупкое тело Фриды с рассыпающейся внутри колонной, поддерживается лишь корсетом из бинтов. Но, несмотря на всю трагичность, в картине спрятан символ надежды. В каждом зрачке Фриды изображен маленький белый голубь.

Все тело перетянуто корсетом и гипсом, только руки имеют свободу. Именно тогда, на больничной койке она захотела творить, передать боль пережитого через мазки на холсте. Отец смастерил для нее специальный подрамник, чтобы она могла рисовать лежа. Рисовать с натуры не было возможности, и девушка писала свои автопортреты, глядя в зеркало. Этот жанр, впоследствии, станет ключевым в ее творчестве.

"Зеркало! Палач моих дней, моих ночей... Оно изучало мое лицо, малейшие движения, складки простыни, очертания ярких предметов, которые окружали меня. Часами я чувствовала на себе его пристальный взгляд. Я видела себя. Фрида изнутри, Фрида снаружи, Фрида везде, Фрида без конца... И внезапно, под властью этого всесильного зеркала, ко мне пришло безумное желание рисовать..."

Первый автопортрет, написанный художницей в 1927 году, родители отправили жениху Фриды, Алехандро Гомес Ариасу. В тот злосчастный день аварии он был рядом, но почти не пострадал. Долго их дружба не продлилась. После выздоровления Фрида всерьез увлеклась живописью, а Алехандро вскоре женился на другой.

Художнице не пришлось долго горевать, она воплотила в жизнь данное в юности обещание выйти замуж за Диего Ривера.

"Я непременно выйду замуж за этого мачо и рожу ему сына", - сказала она, однажды, подглядывая, как известный художник расписывает стены в школьном амфитеатре. Второму, так и не суждено было случится.

Слон и голубка

Их брак нельзя назвать идеальным. Любовь и ревность, страдания и страсть. Они были зависимы друг от друга, разрушали друг друга и возвращали снова к жизни.

Фрида позже сказала: "В моей жизни было две аварии. Одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - это Диего. Вторая страшнее". Оба эти события были двигателем творчества художницы.

Она пыталась забеременеть и 5 раз теряла ребенка. Одной из ключевых тем ее творчества стала невозможность выносить ребенка. Когда это происходит в очередной раз, она пишет картину "Госпиталь Генри Форда. Летящая кровать". Художница обращается к глубоко личностным и даже интимным проблемам женщины. На фоне безлюдного индустриального пейзажа художница лежит на больничной койке в окружении символов ее беды: нерожденного ребенка и поврежденных в результате аварии органов.

"Цветок жизни" 1944 г. - на картине солнце символизирует яйцеклетку, а на заднем плане виден плачущий эмбрион.

Диего своими изменами причинял Фриде много боли, но она терпела это во имя большой любви. Лишь одну измену она не смогла простить. Она застала Диего в постели со своей родной сестрой, после чего последовал развод, но через год они снова поженились. Жить без Диего художница не могла.

Она писала в своем дневнике: "Диего - начало, Диего - мой ребенок, Диего - мой друг, Диего - художник, Диего - мой отец, Диего - мой любимый, Диего - мой муж, Диего - моя мать, Диего - я сама, Диего - это все".

"Всего - то несколько царапин" 1935 г.: никакого холста не хватило бы, чтобы в полной мере изобразить боль от предательства двух близких людей. Поэтому Фрида прибегла к метафорам и проекциям. На создание картины ее вдохновила газетная заметка об убийстве неверной женщины ревнивым любовником. Нанеся ей множество смертельных ножевых ранений, мужчина потом оправдывался в суде, притворно недоумевая: "Но ведь это были всего лишь несколько царапин!" Эта циничная фраза и стала названием картины.

"Две Фриды" 1939 г. - автопортрет, написанный в период расставания с Диего. На картине изображены две сущности Фриды - та, которую любил Диего (в одном из традиционных мексиканских костюмов, что так ему нравились), и та, которую он отверг (наряженная в кукольное свадебное платье в викторианском стиле).

Сказать, что Фрида была идеальной женщиной нельзя. Ее характер бунтарки давал о себе знать, она ругалась, пела непристойные песни, выпивала и так же изменяла своему мужу. Самый известный роман Фриды был с советским революционером Львом Троцким. Его пленила яркая натура художницы. В одной из сохранившихся любовных записок он Аривьписал, что Фрида вернула ему молодость и отняла рассудок.

Между тем болезнь, ставшая последствием страшной аварии, прогрессировала и доставляла огромную боль. Она перенесла много операций, а вскоре не могла самостоятельно передвигаться и пересела в инвалидную коляску.

За 8 дней до смерти она нарисовала жизнерадостную картину Viva la vida "Привет, жизнь!".