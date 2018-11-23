Русисты из 33 стран мира приняли участие в конкурсе для преподавателей РКИ

Институт Пушкина впервые провел конкурс профессионального мастерства для преподавателей русского языка как иностранного, сообщает пресс-служба вуза. Лучшей признана преподаватель Омского автобронетанкового инженерного института Елена Федяева (Россия), на втором месте - педагог школы-студии "Парус" при ассоциации "Центр русского языка и культуры в Аликанте" Ольга Лаврова (Испания), а "бронза" у Инны Решетовой из Северо-Кавказского федерального университета (Россия).

Победительница представила на конкурс видеоурок для иностранных курсантов из Анголы, Буркины-Фасо, Конго, Таджикистана на тему "Обмундирование". Сначала они посмотрели фрагмент из сериала "Кадетство", потом отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд, проходили тест, вставляя пропущенные слова.

Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая рассказала, чем полезна для русиста подобная аттестация: "Конкурсные задания были составлены в соответствии с профессиональным стандартом преподавателя РКИ, разработку и апробацию которого осуществил Институт Пушкина с учетом своего 50-летнего опыта". Ректор отметила, что в России в соответствии с международной практикой внедряются механизмы независимой профессиональной аттестации, и участие подобном конкурсе - это один из видов такой профессиональной проверки.

"Цель конкурса - формирование плеяды современных преподавателей РКИ, разделяющих ценности Института Пушкина - обеспечение высочайших стандартов преподавания русского языка, и готовых быть успешными в новых условиях", - объяснила Русецкая.

Важное преимущество лингвистического соревнования - современный онлайн-формат. Благодаря ему поучаствовать в конкурсе смогли преподаватели, работающие и в России, и за рубежом. Отборочные этапы проходили в сентябре-октябре. Жюри потребовалось две недели, чтобы определить из числа финалистов победителей и призеров. А всего в Международном конкурсе профессионального мастерства преподавателей русского языка как иностранного приняли участие 105 педагогов из 33 стран мира.

"Это большая цифра для мероприятия, которое проводилось впервые! - комментирует куратор конкурса, декан факультета обучения русскому языку как иностранному Светлана Персиянова. - Перед нами стояла непростая задача разработать перечень заданий, позволяющих дистанционно оценить степень сформированности у конкурсантов компетенций самого широкого спектра - от знаний по русскому языку до владения различными методиками в области преподавания русского языка как иностранного".

По итогам двух туров в финал вышли 18 человек из Армении, Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, Молдавии, Польши и России.

В финале конкурсанты демонстрировали свои знания и способности в реальной среде: в аудитории иностранных слушателей на уроке русского языка. Подготовленные ими видеоролики были посвящены преподаванию русского в группах студентов различного уровня владения языком.