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23.11.2018 12:35
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русисты из 33 стран мира приняли участие в конкурсе для преподавателей РКИ

Текст: Елена Кухтенкова
Институт Пушкина впервые провел конкурс профессионального мастерства для преподавателей русского языка как иностранного, сообщает пресс-служба вуза. Лучшей признана преподаватель Омского автобронетанкового инженерного института Елена Федяева (Россия), на втором месте - педагог школы-студии "Парус" при ассоциации "Центр русского языка и культуры в Аликанте" Ольга Лаврова (Испания), а "бронза" у Инны Решетовой из Северо-Кавказского федерального университета (Россия).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Победительница представила на конкурс видеоурок для иностранных курсантов из Анголы, Буркины-Фасо, Конго, Таджикистана на тему "Обмундирование". Сначала они посмотрели фрагмент из сериала "Кадетство", потом отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд, проходили тест, вставляя пропущенные слова.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая рассказала, чем полезна для русиста подобная аттестация: "Конкурсные задания были составлены в соответствии с профессиональным стандартом преподавателя РКИ, разработку и апробацию которого осуществил Институт Пушкина с учетом своего 50-летнего опыта". Ректор отметила, что в России в соответствии с международной практикой внедряются механизмы независимой профессиональной аттестации, и участие подобном конкурсе - это один из видов такой профессиональной проверки.

"Цель конкурса - формирование плеяды современных преподавателей РКИ, разделяющих ценности Института Пушкина - обеспечение высочайших стандартов преподавания русского языка, и готовых быть успешными в новых условиях", - объяснила Русецкая.

Важное преимущество лингвистического соревнования - современный онлайн-формат. Благодаря ему поучаствовать в конкурсе смогли преподаватели, работающие и в России, и за рубежом. Отборочные этапы проходили в сентябре-октябре. Жюри потребовалось две недели, чтобы определить из числа финалистов победителей и призеров. А всего в Международном конкурсе профессионального мастерства преподавателей русского языка как иностранного приняли участие 105 педагогов из 33 стран мира.

Фото: depositphotos.com
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"Это большая цифра для мероприятия, которое проводилось впервые! - комментирует куратор конкурса, декан факультета обучения русскому языку как иностранному Светлана Персиянова. - Перед нами стояла непростая задача разработать перечень заданий, позволяющих дистанционно оценить степень сформированности у конкурсантов компетенций самого широкого спектра - от знаний по русскому языку до владения различными методиками в области преподавания русского языка как иностранного".

По итогам двух туров в финал вышли 18 человек из Армении, Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, Молдавии, Польши и России.

В финале конкурсанты демонстрировали свои знания и способности в реальной среде: в аудитории иностранных слушателей на уроке русского языка. Подготовленные ими видеоролики были посвящены преподаванию русского в группах студентов различного уровня владения языком.

Общество Образование
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