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23.11.2018 03:24
Рубрика: В мире

Саудовский принц отправился в первое после истории с Хашкаджи турне

Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в четверг отправился в зарубежное турне. Это его первая поездка после начавшегося международного скандала в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, в который оказался втянутым и принц.

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Мухаммед бен Салман "посетит братские арабские страны". Он уже прибыл в ОАЭ, далее отправится в Бахрейн и Египет, пишет РИА Новости. Наследник саудовского престола может также принять участие в саммите "большой двадцатки", который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Международное турне саудовского принца будет проходить на фоне жесткой критики со стороны ряда европейских стран в адрес королевства в связи с убийством саудовского журналиста.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле.

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Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. По делу об убийстве арестован 21 подданный королевства. Мировое сообщество резко осудило это преступление.

Газета Washington Post сообщила, что по данным ЦРУ, наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. Из-за обвинений в адрес принца члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон.

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