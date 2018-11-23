"А зачем?": Шнуров рассказал, почему не ездит на Украину

Сергей Шнуров, музыкант, актер и шоумен, лидер группировки "Ленинград", дал большое интервью, в котором высказался по целому ряду вопросов. В частности - о международной политике и "духе времени".

Для начала он отметил, что "совсем новые времена наступают" и идет "перелом", начавшийся на рубеже прошлого века, когда "начался процесс заваливания вертикали в горизонталь", - приводит терминологию шоумена журнал "Россия в глобальной политике".

При этом на предположение интервьюера, не настанет ли конец света после того, как случится "окончательное падение вертикали", Сергей успокаивает, что "нет, конец света - вряд ли". Скорее всего, произойдет лишь "абсолютная девальвация властных структур в том понимании, в котором они существуют". Что, по мнению исполнителя, логично, ведь "кризис власти наблюдается давно".

"Мы привыкли к мироустройству, где есть центр, верх и низ. Это связано с ньютоновским пониманием мира, механистическим. Но Эйнштейн это опроверг, показал, что в космосе нет ни верха, ни низа, появляется теория относительности, когда ты можешь считать с любого места и в любую сторону", - поучает музыкант далее. Проводя проекцию физических законов на "политические конструкции", щеголяя расшифровкой понятия "квантовая запутанность", анализируя факт такого явления, как президент Трамп, которого "стопроцентно не могло быть еще двадцать лет назад", и совершенно по-пелевински обрисовывая мировую политическую арену как комикс.

На вопрос журналиста: "Какой-нибудь образ вам приходит в голову, как назвать современное политическое состояние?", он лаконично ответил: "Попытка изнасиловать мир, когда не стоит".

После собеседники отклонились от анализа глобальных проблем и сместились на чуть более локальный уровень. Например, журналист интересуется, почему Шнуров ездит по миру, не только в России выступает, но и в Польше, Прибалтике, Германии и т.д., но не ездит на Украину.

"А зачем? Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?", - трезво и цинично ответил шоумен.

Напомним, к слову, что в прошлом году Сергей Шнуров попал в базу данных шумного ресурса "Миротворец" - из-за своего выступления в Севастополе в 2016-м.