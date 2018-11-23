Сильный ветер стал причиной сбоя в работе аэропортов Австралии

Аэропорт Сиднея из-за сильного ветра закрыл в пятницу две из трех взлетно-посадочных полос, международные и внутренние рейсы выполняются с большими задержками. Пассажирам рекомендуют быть на связи с представителями авиакомпаний, поскольку работа по фактическим метеоусловиям ожидается в течение всего дня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на австралийскую телерадиокорпорацию ABC. В здании аэропорта имени Кингсфорд Смита в ожидании рейсов скопились тысячи пассажиров. Представители австралийских авиакомпаний Qantas и Virgin Australia отмечают, что из-за сильного западного ветра с перебоями работают аэропорты не только в Сиднее, но также в Мельбурне и Брисбене.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра в течение дня до 70 км/час, порывами до 90 км/час.