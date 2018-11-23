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23.11.2018 05:56
Рубрика: В мире

Сильный ветер стал причиной сбоя в работе аэропортов Австралии

Аэропорт Сиднея из-за сильного ветра закрыл в пятницу две из трех взлетно-посадочных полос, международные и внутренние рейсы выполняются с большими задержками. Пассажирам рекомендуют быть на связи с представителями авиакомпаний, поскольку работа по фактическим метеоусловиям ожидается в течение всего дня.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на австралийскую телерадиокорпорацию  ABC. В здании аэропорта имени Кингсфорд Смита в ожидании рейсов скопились тысячи пассажиров. Представители австралийских авиакомпаний Qantas и Virgin Australia отмечают, что из-за сильного западного ветра с перебоями работают аэропорты не только в Сиднее, но также в Мельбурне и Брисбене.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра в течение дня до 70 км/час, порывами до 90 км/час.

В мире Океания Австралия
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