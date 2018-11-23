Сирийский военный погиб при обстреле боевиками провинции Хама

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Сирии продолжаются нарушения со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток зафиксированы обстрелы районов Захра и Суккари города Алеппо, населенных пунктов Арафит в провинции Алеппо, Джубб-Эз-Зарур в Латакии и Телль-Баззам в провинции Хама. Такие данные предоставлены российским Центром по примирению враждующих сторон в САР.

Уточняется, что при обстрелах незаконными вооруженными формированиями Телль-Баззама погиб один военнослужащий сирийской армии. В районе Захра (город Алеппо) ранения получили пять мирных жителей, пишет РИА Новости.