СК впервые опубликовал видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии

Новости

В Сибири на тушении пожара в магазине использовали пожарный поезд 12:23
Lada Xray с вариатором: собран первый экземпляр 12:21
В Подмосковье задержаны авторитеты Салома и Хобот 12:16
Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом 12:16
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли" 12:10
Лукашенко потребовал пересмотреть программы жилищного строительства 12:10
СК проверит попытку удушения подростками девятилетнего мальчика 12:04
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма 11:59
Двух подростков задержали в США за угон самолета 11:58
Армена Джигарханяна выписали из больницы 11:52
Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" разогнали до 200 км/ч 11:51
Михаил Пореченков назвал своих любимых режиссеров 11:47
На Кубани школьник погиб от удара током на крыше вагона 11:45
Совфед назначил экс-губернатора Владимирской области аудитором СП 11:41
Лукашенко поручил решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей 11:41
В Краснодаре в страшном ДТП погибли три человека 11:34
В Крым запустят двухэтажные поезда 11:32
Раненного экс-главу управления Росимущества выписали из больницы 11:26
Новые развороты появились на 11 магистралях Москвы в 2018 году 11:16
Беларусь названа важным узловым механизмом во взаимоотношениях в Евразии 11:10
Обнаружено удивительное кельтское захоронение 11:05
Арестованный в Британии за укус полицейского щенок вернулся домой 11:03
Верховный суд признал законной программу реконструкции в Кунцеве 11:00
Вышел трейлер нового "Короля льва" 10:59
Албанская православная церковь: Варфоломей ходит по минному полю 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 11:38
Рубрика: Происшествия

СК впервые опубликовал видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии

Текст: Иван Петров

Следственный комитет России на своем аккаунте на Youtube впервые опубликовал видео с места падения российского военного самолета Су-24М и вылетевшего ему на помощь и также сбитого вертолета.

Тогда погибли пилот бомбардировщика Олег Пешков и летевший на вертолете морской пехотинец Александр Позынич. В связи с гибелью российских военнослужащих, а также покушение на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина, российские следователи возбудили и расследуют уголовное дело. В Следственном комитете РФ сегодня рассказали, что основной объем следственных действий, учитывая, что преступление было совершено в иностранном государстве, проводился на территории Сирии.

Фото: twitter@CelikAlparslan
Предполагаемого убийцу пилота Су-24 приговорили к 5 годам

"В провинции Латакия в ходе осмотра мест происшествия были обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Следствием были достоверно установлены позиции членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам. Также следователи выяснили, в какое именно помещение в одном из населенных пунктов Латакии боевики доставили тело Олега Пешкова", - рассказали в пятницу в СК России.

Отмечается, что собранные доказательства позволили следователям установить личности и вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых девятерых граждан Сирии. "В вину им всем вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого - совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время эти 9 человек объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СК отметили, что продолжают необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и изобличения остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Атака Турции на российский Су-24 РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
ФСО объяснила полеты военных вертолетов над Кремлем
Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент
Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за утечку данных
Минобороны сообщило о разведдеятельности у воздушных границ РФ