СК впервые опубликовал видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии

Следственный комитет России на своем аккаунте на Youtube впервые опубликовал видео с места падения российского военного самолета Су-24М и вылетевшего ему на помощь и также сбитого вертолета.

Тогда погибли пилот бомбардировщика Олег Пешков и летевший на вертолете морской пехотинец Александр Позынич. В связи с гибелью российских военнослужащих, а также покушение на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина, российские следователи возбудили и расследуют уголовное дело. В Следственном комитете РФ сегодня рассказали, что основной объем следственных действий, учитывая, что преступление было совершено в иностранном государстве, проводился на территории Сирии.

"В провинции Латакия в ходе осмотра мест происшествия были обнаружены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы. Следствием были достоверно установлены позиции членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам. Также следователи выяснили, в какое именно помещение в одном из населенных пунктов Латакии боевики доставили тело Олега Пешкова", - рассказали в пятницу в СК России.

Отмечается, что собранные доказательства позволили следователям установить личности и вынести постановления о привлечении в качестве обвиняемых девятерых граждан Сирии. "В вину им всем вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого - совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества", - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время эти 9 человек объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СК отметили, что продолжают необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и изобличения остальных соучастников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.