Сколько будет стоить доллар на следующей неделе?

Ключевыми факторами поддержки рубля в пятницу и на следующей неделе станут санкционная отсрочка и подготовка экспортеров к налоговому периоду, считают аналитики. Пока что рубль нацеливается на укрепление вместе с другими валютами развивающихся рынков.

До встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях G20 в конце ноября позиции инвесторов сохранятся выжидательными, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Дополнительным позитивом для рубля могут стать новые сигналы со стороны ФРС США о том, что в цикле повышения ставок следующего года американский регулятор может взять временную паузу. Поступление такого рода информации в рынок будет способствовать осторожному росту покупок в секторе развивающихся рынков, считает аналитик.

Также на следующую неделю придется и пик налоговых платежей в российский бюджет, которые традиционного поддерживает рубль, отмечает Покатович.

"Основные риски для курса рубля на сегодняшний день, по нашим оценкам, формируются со стороны нефтяного рынка. Курсу рубля будет сложно сохранить инертность к спаду нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель", - подчеркивает эксперт.

По мнению Покатовича, на следующей неделе стоит ожидать курса доллара в диапазоне 65,2-66,7 рубля. Учитывая повышенную волатильность последних недель, диапазон движения доллара и сегодня, и на следующей неделе, скорее всего, ограничится значениями 64,75-66,3 рубля, считает руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба. Поскольку курс лишь урывками реагирует на динамику нефти (но не коррелирует с ней), остается следить за новостями вокруг России, полагает он.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, на следующей неделе доллар будет стоить 65-66,5 рубля.