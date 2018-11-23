СМИ: Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на "Золотой мяч"

Совсем немного времени остается до исторического события: 3 декабря будет вручен "Золотой мяч" лучшему футболисту планеты, и это станет отсчетом новой эпохи. Дело в том, что, как утверждает Tuttosport , в тройку претендентов на награду не войдут ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду.

За последние 10 лет лишь эти двое становились обладателями "Золотого мяча", получив по пять трофеев на брата. Но прошедший год подарил миру новых героев, в число которых ни Лео, ни Криштиану не входят. Не стоит забывать, что это был год чемпионата мира, где оба выступили не слишком удачно. Хотя при этом также стоит напомнить, что Роналду в очередной раз выиграл Лигу чемпионов - этот трофей стал для него последним в составе мадридского "Реала".

Автор издания же и вовсе возмущается некомпетентностью людей, которые выбирают лучшего игрока планеты. По мнению итальянского журналиста, опубликовавшего материал, не раз и не два "Золотой мяч" вручался незаслуженно, и в этот раз случится то же самое.

А кто же является фаворитом? Выделяется следующая тройка: Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан и Лука Модрич. Мбаппе и Варан в составе сборной Франции стали чемпионами мира, а лидер сборной Хорватии Модрич помог своей команде впервые в истории дойти до финала мирового первенства.

Любопытно, что букмекеры уверены: именно хорват станет обладателем награды. Сам Модрич, впрочем, скромно отзывался о своих шансах, подчеркивая, что тот факт, что он провел лучший сезон в карьере, еще не говорит о необходимости вручить "Золотой мяч" именно ему. Кто же на деле будет признан лучшим футболистом планеты, мы узнаем через 10 дней.