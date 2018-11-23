Совет Федерации одобрил эксперимент по налогу на самозанятых

На пленарном заседании в пятницу Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в четырех регионах страны эксперимента по введению налога на профессиональный доход, иначе говоря - о налогообложении самозанятых граждан.

Согласно документу, этот налог будет взиматься с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог". Если гражданин получает профессиональных доход в нескольких регионах, он может зарегистрироваться в любом из них по выбору, менять место трудовой деятельности можно не чаще раза в год.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам. Для тех, кто оказывает услуги организациям и индивидуальным преподавателям, ставка в полтора раза выше 6%. Две трети (63%) этих средств будет поступать в региональные бюджеты, остальное - Фонд ОМС.

Таким налоговым режимом смогут воспользоваться все самозанятые граждане, чей доход от упомянутой деятельности за год не превышает 2,4 миллиона рублей.

При этом самозанятыми считаются только те граждане, кто не работает по найму и сам не нанимает работников. Также к этой категории относятся те, кто не ведет трудовой деятельности, но получает доход, например, от сдачи жилья в аренду. При продаже жилья (автомобилей, ценных бумаг, долей, паев и т.п.) сэкономить на налогах за счет участия в эксперименте по получится.

Льготным налоговым режимом смогут воспользоваться также индивидуальные предприниматели, но только в том случае, если их деятельность не требует регистрации в качестве ИП.

Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ). Они могут добровольно перечислять взносы в пенсионный фонд и получать налоговый вычет до 10 тысяч рублей.

Как отметил глава комитета СФ по бюджету Сергей Рябухин, закон запрещает в течение 10 лет проведения эксперимента вносить изменения, ухудшающие положение налогоплательщика.

Закон также предусматривает штрафы за нарушение порядка налогообложения. Это 20% от суммы дохода в случае разового непредставления фискального чека и вся сумма профессионального дохода, если неуплата налога происходит повторно в течение шести месяцев.