Совет Федерации одобрил эксперимент по налогу на самозанятых

Новости

Назван возраст "колыбели человечества" 15:40
Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 15:37
Метро Москвы организует распродажу к "черной пятнице" 15:36
Дело практики: улучшенные стальные часы Casio G-Steel 15:31
В Крыму посоветовали Порошенко выучить азбучную истину истории 15:27
Совфед одобрил закон об электронном военном билете 15:26
В Оренбуржье из-за хлопка газа пострадал человек 15:26
Владимирского врача осудили за операцию без очков 15:22
Январский мороз придет в Москву в ноябре 15:18
В петербургском детсаду восемь детей заболели сальмонеллезом 15:12
Найден способ "общаться" с умершими через соцсети и мессенджеры 15:11
Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре 15:11
В Петербурге задержан вандал, закрасивший блокадную надпись 15:02
Крыму продлили особый период в сфере градостроительства 14:56
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле 14:53
Крымчане станут меньше платить за воду после дифференциации тарифа 14:49
Воссоздан облик знаменитого убийцы XIX века 14:49
Совфед одобрил закон о налоговых льготах для меценатов 14:48
В Беловежской пуще туристы смогут посетить городище бронзового века 14:45
Видео: На Ямале рабочий вступил в борьбу с ветром 14:29
Белорусские школьники сделали сайт о военной поэзии на русском языке 14:28
На Урале школьница обратилась к юристам за защитой от родителей 14:20
В Казани выбрали самую красивую студентку России 14:15
Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя" 14:11
Песков рассказал, почему Путин решил задержаться в Крыму 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
23.11.2018 15:20
Рубрика: Экономика

Совет Федерации одобрил эксперимент по налогу на самозанятых

Текст: Галина Мисливская

На пленарном заседании в пятницу Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в четырех регионах страны эксперимента по введению налога на профессиональный доход, иначе говоря - о налогообложении самозанятых граждан.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Согласно документу, этот налог будет взиматься с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог". Если гражданин получает профессиональных доход в нескольких регионах, он может зарегистрироваться  в любом из них по выбору, менять место трудовой деятельности можно не чаще раза в год.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Налоговая служба не планирует штрафовать самозанятых в 2019 году

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам.  Для тех, кто оказывает услуги организациям и индивидуальным преподавателям, ставка в полтора раза выше 6%. Две трети (63%) этих средств будет поступать в региональные бюджеты, остальное - Фонд ОМС.

Таким налоговым режимом смогут воспользоваться все самозанятые граждане, чей доход от упомянутой деятельности за год не превышает 2,4 миллиона рублей.

При этом самозанятыми считаются только те граждане, кто не работает по найму и сам не нанимает работников. Также к этой категории относятся те, кто не ведет трудовой деятельности, но получает доход, например, от сдачи жилья в аренду. При продаже жилья (автомобилей, ценных бумаг, долей, паев и т.п.) сэкономить на налогах за счет участия в эксперименте по получится.

Льготным налоговым режимом смогут воспользоваться также индивидуальные предприниматели, но только в том случае, если их деятельность не требует регистрации в качестве ИП.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Голикова рассказала, сколько сэкономят россияне за счет налоговых льгот

Участники эксперимента освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДС (кроме ввоза товаров на территорию РФ). Они могут добровольно перечислять взносы в пенсионный фонд и получать налоговый вычет до 10 тысяч рублей.

Как отметил глава комитета СФ по бюджету Сергей Рябухин, закон запрещает в течение 10 лет проведения эксперимента вносить изменения, ухудшающие положение налогоплательщика.

Закон также предусматривает штрафы за нарушение порядка налогообложения. Это 20% от суммы дохода в случае разового непредставления фискального чека и вся сумма профессионального дохода, если неуплата налога происходит повторно в течение шести месяцев.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Совет Федерации Налоговое законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд России допустил продажу единственного жилья должников
В ФСО рассказали о первом этапе учений в Кремле
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Саратовский депутат за время "диеты" похудел на 7,4 килограмма
Впервые опубликовано видео с места падения Су-24 и вертолета в Сирии